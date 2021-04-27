2 yaşındaki Ömer, yatağında ölü bulundu
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2 yaşındaki Ömer, yatağında ölü bulundu

2 yaşındaki Ömer, yatağında ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ - Haberler | Güncel

AKSARAY'da, Ömer Sadık Acar (2), yatağında ölü bulundu.

AKSARAY'da, Ömer Sadık Acar (2), yatağında ölü bulundu.  Çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. 

Olay, saat 09.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 7516 Sokak'ta 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Ayşe- Ahmet Acar çifti, sabah uyandıklarında çocukları Ömer Sadık Acar'ı yatağında hareketsiz halde buldu. Çift, ardından sağlık görevlilerini arayıp yardım istedi.  İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri çocuğun  yaşamını yitirdiğini belirledi. Ömer Sadık'ın cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin de yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.  ? 


2 yaşındaki Ömer, yatağında ölü bulundu
2 yaşındaki Ömer, yatağında ölü bulundu
2 yaşındaki Ömer, yatağında ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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