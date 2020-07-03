2 yaşındaki Melek toprağa verildi VAN'ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan 2 yaşındaki Melek Memiş, gece saatlerinde toprağa verildi.

VAN'ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan 2 yaşındaki Melek Memiş, gece saatlerinde toprağa verildi.

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Memiş ailesinin kızları Melek Memiş, 2 gün önce evden çıkıp, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kayboldu. İnşaat işçisi Yücel Memiş, yakınlarıyla birlikte dere yatağına dökülen kanal çevresinde kızını aradı. Sonuç alınamayınca Memiş, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye Van'dan polis dalgıç ekipleri, Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Mahallelinin de katılımıyla başlatılan aramalarda, dün akşam saatlerinde Melek Memiş'in, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta suyu Van Gölü'ne dökülen derede cansız bedeni bulundu.

Küçük Melek"in cenazesi, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından, ailesine teslim edildi. Minik Melek'in cenazesi, Seyit Muhammet Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

?Melek Memiş'in babası Yücel Memiş, devletin desteğini hep yanlarında gördüklerini belirterek, "Küçük kızımın cansız bedenini evimize 5 kilometre uzaklıkta, dere yatağında bulduk. Allah devletimizden razı olsun, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Polis, AFAD ve jandarma hep birlikte aradılar. Üzgünüz yapacak bir şey yok, devlet sağ olsun" dedi.

Kaynak: DHA