2 yaşındaki inek 'üçüz' doğurdu
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2 yaşındaki inek 'üçüz' doğurdu

İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - Haberler | Güncel

2 yaşındaki inek 'üçüz' doğurdu Bir buzağı beklerken 3 buzağıları birden olan aile hem şaşkın hem de mutlu Ordu'nun Ulubey ilçesinde yaşayan bir ailenin ineği, üçüz buzağı dünyaya getirdi.

2 yaşındaki inek 'üçüz' doğurdu

Bir buzağı beklerken 3 buzağıları birden olan aile hem şaşkın hem de mutlu

ORDU - Ordu'nun Ulubey ilçesinde yaşayan bir ailenin ineği, üçüz buzağı dünyaya getirdi. Bir buzağı beklerken üç buzağıları birden olan Duman ailesi, buzağıların herkesin ilgisini çektiğini söyledi.

Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Gündüzlü Mahallesi'nde yaşayan Duman ailesinin 2 yaşındaki ineklerinin, ilk doğumu için veteriner çağıran aile, bir anda şaşkına döndü. 15 gün önce doğumu sağlayan veteriner, ilk buzağının ardından ikincisinin olduğunu, sonrasında da üçüncüsünün olduğunu söyleyince aile şaşırdı.

Görenler şaşırıyor, fotoğraf çekip 'Maşallah' diyor

Ailenin, bir buzağı beklerken sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ve anne sütü ile beslenen üç buzağı, duyan insanların da ilgisini çekti. Buzağı ve ineğin bakımını bebek gibi yapan ve buzağılarla yakından ilgilenip, sürekli olarak kontrollerini sağlayan 50 yaşındaki Semra Duman, insanların fotoğraf istediklerini, bazılarının ise geçerken bakıp 'Maşallah' dediklerini söyledi. Duman ailesi, Ramazan ayında dünyaya gelen buzağılarına Ramazan, Arife ve Bayram adını verdi.

"Üçüz olduklarını veteriner söyleyince öğrendik"

Semra Duman, üçüz buzağıların dünyaya geleceklerinden kendilerinin de haberlerinin olmadığını, veteriner hekim gelince anladıklarını söyledi. İneğinin, 2 yaşında olduğunu ifade eden Duman, "2 yaşına daha yeni geldi. Bu ineğimin ilk doğumu. Bizim kapımızda yıllardan bu yana hayvanlar eksik olmaz. Bunun annesi de bizim diğer ahırımızda duruyor. Şu ana kadar hiç böyle bir şey ile karşılaşmadık, veteriner de ilk defa karşılaştığını söyledi" dedi.

"Görenler şaşırıp heves ediyorlar"

İnsanların, buzağıları görmek için kimi zaman geldiklerini ve heves ettiklerini söyleyen Duman, "Bakabilir miyiz?' diyenden geçilmiyor. Bunların adlarını Ramazan, Arife ve Bayram olarak verdik" diye konuştu.

"Farklı bir duygu"

Semra Duman'ın oğlu Çağrı Duman da "Biz böyle bir şey beklemiyorduk. İnek zaten doğum içerisindeydi ve biz de veteriner çağırdık. Veteriner ilkini almış ve sonrasında devamı gelmiş. Farklı bir duygu. Bunlara karşı insanların tavırları da çok güzel" şeklinde konuştu.

2 yaşındaki inek 'üçüz' doğurdu
2 yaşındaki inek 'üçüz' doğurdu
2 yaşındaki inek 'üçüz' doğurdu
2 yaşındaki inek 'üçüz' doğurdu
2 yaşındaki inek 'üçüz' doğurdu
2 yaşındaki inek 'üçüz' doğurdu
2 yaşındaki inek 'üçüz' doğurdu
2 yaşındaki inek 'üçüz' doğurdu
2 yaşındaki inek 'üçüz' doğurdu
2 yaşındaki inek 'üçüz' doğurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU

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