2 Yaşındaki Esma, Üvey Babası Tarafından Öldüresiye Dövüldü' İddiası

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, üvey babası E.S.'nin (29) dövdüğü öne sürülen, kafatasında çatlaklar oluşan Esma Asel Kolat (2), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Gözaltına alınan E.S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kızın öz babası Halit Kolat (36) ise Esma'nın vücudunun 8 yerinde darp izi olduğunu belirterek, "Çocuğu öldüresiye dövmüş" dedi. Jandarma tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adapazarı'da yaşayan Halit Kolat, 4 çocuğunun annesi F.S.'den (28) bir süre önce boşandı. Çift anlaşmalı olarak ayılırken, F.S. kısa süre sonra E.S. ile evlendi. Halit Kolat, çocuklarından 3'ünü yanına alırken, Esma Asel Kolat'ı ise "Geri alacağım" diyerek eski eşine verdi.

Halit Kolat, 2 ay sonra, E.S.'nin Esma'ya şiddet uygulandığını öğrenince çocuğunu almak için eski eşinin evine gitti. Kolat'ı karşılayan E.S., küçük kızı babasına vermedi. Esma, 4 gün önce, öldüresiye dövülmüş olarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 8 yerinde darp izi olduğu görülen ve kafatasında 2 çatlak oluştuğu tespit edilen Esma, yoğun bakıma alındı. Hastaneye kaldırılırken, kalbi duran Esma, doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü.

ÜVEY BABA TUTUKLANDI

Çocuğu darbettiği öne sürülen E.S ve çocuğun annesi F.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.S. ise serbest bırakıldı.

'ÖLÜ HALİYLE HASTANEYE KALDIRIYORLAR'

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Esma'nın babası Halit Kolat ve yakınları, 4 gündür hastane önünde gelecek iyi haberi bekliyor. Çocuğunun hastaneye kalbi durmuş olarak getirildiğini anlatan Kolat, "Çocuğuma şiddet uygulandı. Çocuğum şu anda yoğun bakımda. Eşim kendi isteğiyle ayrıldı, boşanma davasını kendisi açtı. 3 çocuğun velayetini ben aldım, ufak kızımı kendisi aldı. 'Velayeti vereceğim sana' dedi, vermedi. Boşanma günü gittim, çocuğa 'Düşmüş' dedi. Baktım, çocuğum düşmüş değil; ağzında ve burnunda kan vardı. Hastaneye getirdim, 'Çocuktur, düşmüştür' dedim. Boşandıktan 1- 2 hafta sonra evlendi. Çocuğumun ayağı çatladı, çatladıktan sonra benim haberim olmadı. Biz ziyarete gittik almaya, ondan sonra haberim oluyor. Çocuğumu vermediler; 2- 3 gün sonra çocuğumu hastaneye kaldırıyorlar, ölü haliyle. 2 yaşında çocuk, 8 yerinde darp izi var, darptan dolayı çocuğu ölü olarak getirdiler buraya. Çocuğu öldüresiye dövmüş, çocuktan çıkarmış hırsını. Engel olmayanların da suçu var, adam şu anda cezaevinde" diye konuştu.

'ÇOCUĞUN ÖLÜM RİSKİ VAR'

Esma Asel'in amcası Enes Kolat ise 2 aydır yeğeninin şiddet gördüğünden şüphelendiklerini belirterek, "1 düştü, 'Çocuktur' dedik. 2 düştü, 'Olabilir' dedik. 3'üncüde biz çocuğu alacaktık. Üvey baba geldi; 'Siz çocuğu alamazsınız, böyle bir şey olamaz' dedi, bize silah çekmeye çalıştı. Üvey baba 'Vermeyeceğiz' dedi, rapor alacağız, diye. Üvey baba, adli suçtan yatmış. Doktorlar 8 yerinden darp edildi, diye rapor tutmuşlar. Darp var, bunu üvey babanın annesi engelli olduğu için onun üstüne atıp, bu suçtan sıyrılmanın peşindeler. Bu olayda ihmal de var şiddet de var darp da var. Hiçbir şekilde kurtulmasını istemiyoruz bu şahısların. 2 yaşında bir çocuğa nasıl şiddet uygulayabilirler? Herkesin evladı var. Biz uyuyamıyoruz, yemek yemiyoruz. Çocuğun ölüm riski var" dedi.

Hayati tehlikesi bulunan Esma Asel Kolat'ın yoğun bakımda tedavisi sürdürülürken, Geyve Başsavcılığı koordinesinde çalışan jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

? - Sakarya