2 yaşındaki Ege, dedesinin kullandığı traktörün altında can verdi

24.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:09

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2 yaşındaki Ege Metin Ömerağa, dedesi Hüseyin Ömerağa'nın kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, KKTC'nin Başkenti Lefkoşa'da meydana geldi. Hüseyin Ömerağa, torunu Ege'yi traktörü ile gezdirmeye çıkardı. Dede Ömerağa, daha sonra eve dönüş yaptı. Traktörle evin bahçesine giriş yaptığı esnada, kucağında bulunan Ege yere düştü. Ege, traktörün sağ arka tekerleğinin altında kaldı.

Ege, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ambulansı, Ege'nin cansız bedenini Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Ege'nin dedesi Hüseyin Ömerağa ise gözaltına alındı.

Ege Metin Ömerağa, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Minik Ege, Hamitköy Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA