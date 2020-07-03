2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi
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2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi

BURSA'da çöp kamyonu ile çarptığı 2 yaşındaki Ebrar Nisa Deniz'in ölümüne, annesi Filiz Deniz'in (27) yaralanmasına neden olan sürücü Ünsal Aydemir hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü kazanın sürücüsüne 15 yıl hapis istendi
03.07.2020 15:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:05

BURSA'da çöp kamyonu ile çarptığı 2 yaşındaki Ebrar Nisa Deniz'in ölümüne, annesi Filiz Deniz'in (27) yaralanmasına neden olan sürücü Ünsal Aydemir hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaza, 17 Haziran Çarşamba günü, Osmangazi ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Filiz Deniz, kızı Ebrar Nisa Deniz'i bisiklete binmesi için evlerinin bulunduğu sokağa çıkardı.

Çöp kamyonunun sokağa döneceğini fark eden Filiz Deniz, kızı ile birlikte yolun kenarına geçti. Sokağın başında bir süre bekleyen sürücü Ünsal Aydemir, daha sonra kamyonu çalıştırdı. Çöp kamyonu sürücüsü Ünsal Aydemir, anne ve kızını fark etmeyerek çarptı.Anne- kız, kamyonun altında kalırken, çevredekilerin uyarıları üzerine Ünsal Aydemir, geri manevra yaptı. Kaza anı ise bir güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Çöp kamyonunun altına kalan anne ve kızı, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Nisa Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayaklarında kırık oluşan Filiz Deniz ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Ünsal Aydemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Aydemir hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.İddianamade, Ünsal Aydemir'in ifadesine de yer verildi. Aydemir, olayda bir kusurunun olmadığını, olay günü Güneştepe Mahallesi 240. Sokak girişindeki konteynerden çöpleri aldıklarını belirtti. Çöp toplayıcıların işini bitirmesinden sonra haber verdiklerini ve aldığı teyit üzerine aracı hareket ettirdiğini söyleyen Aydemir, "Kamyonla sağ tarafta bulunan sokağa girmek için dönüş yaptım. O sırada sokağın sağ tarafında plakasını hatırlamadığım binek tarzı bir araç olduğundan o araca çarpmamak için kurtaracak şekilde dönüş yapmak istedim ancak aracı döndürdükten sonra benimle çalışan çöp toplayıcı görevlilerden biri bağırarak 'çocuk atladı, dur' diye bağırdı. Hemen aracı durdurdum ve ayağımı frenden gayriihtiyari çektiğimde, kamyon geriye doğru hareket etti ve aracı durdurdum. Kazada neye çarptığımı görmedim. Kazanın yeri yol bitimi boş tarlaydı, orada bir yaya olduğunu tahmin edemedim. Olay sonrası ismini bilmediğim şahıslar tarafından darp edildim. Aracı gayet dikkatli ve duyarlı şekilde kullanıyordum, çarptığım çocukla kadının asfalt bitiminde tarlada yürümesinin hata olduğunu düşünüyorum. Olayda kusurum olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, iddianamede Ünsal Aydemir'in dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiğini, incelenen ve basına da yansıyan kamera görüntülerinde aracı dikkatsiz şekilde kullandığının tespit edildiğini ifade etti.


Kaynak: DHA

Manşet

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