2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü, annesinin yaralandığı kaza kamerada
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2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü, annesinin yaralandığı kaza kamerada

BURSA'da, yol kenarında beklerken, çöp kamyonun çarpması sonucu altında kalan Ebrar Nisa D. (2) hayatını kaybetti, annesi Filiz D. (27) ise yaralandı.

2 yaşındaki Ebrar'ın öldüğü, annesinin yaralandığı kaza kamerada
21.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:57

BURSA'da, yol kenarında beklerken, çöp kamyonun çarpması sonucu altında kalan Ebrar Nisa D. (2) hayatını kaybetti, annesi Filiz D. (27) ise yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.  

Kaza, çarşamba günü, merkez Osmangazi ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Filiz D., kızı Ebrar Nisa D.'yi bisiklet kullanması için evlerinin yer aldığı sokağa çıkardı. Çöp kamyonunun bulundukları sokağa döneceğini fark eden Filiz D., kızı ile birlikte yolun kenarına geçti. Sokağın başında bir süre bekleyen sürücü, daha sonra kamyonu çalıştırdı. Çöp kamyonu sürücüsü Ünsal Ü., anne ve kızını fark etmeyerek, çarptı. Anne- kız, kamyonun altında kalırken, çevredekilerin uyarıları üzerine Ünsal Ü., geri manevra yaptı. Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çöp kamyonunun altına kalan anne ve kızı, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ebrar Nisa D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayaklarının kırıldığı öğrenilen Filiz D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Polis, kazanın ardından çöp kamyonu sürücüsü Ünsal A.'yı gözaltına aldı. Ünsal A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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