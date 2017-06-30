2 Yaşındaki Çocuk Öldü, Anne ve Baba Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin refüjde sulama yapan belediyeye ait su tankerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, anne ve babası ise ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 12'inci kilometresinde meydana geldi. İbrahim A.'nın kullandığı otomobil, orta refüjdeki ağaçları sulayan belediyeye ait su tankerine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim A., eşi Semanur A. ve 2 yaşındaki çocukları Bedir Atalay yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan Bedir Atalay tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, baba İbrahim A. ile anne Semanur A. ise yoğun bakıma alındı. Küçük çocuğun cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından memleketi Adıyaman'a götürülmek üzere yakınlarına teslim edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



(Ahmet Kaya / İHA)