2 yaşındaki çocuk balkondan düştü, sedyede annesinin kucağında hastaneye götürüldü 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü, sedyede annesinin kucağında hastaneye götürüldü Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binanın 2. katındaki balkondan dengesini kaybederek beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk şans eseri hafif şekilde yaralandı.

2 yaşındaki çocuk balkondan düştü, sedyede annesinin kucağında hastaneye götürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir binanın 2. katındaki balkondan dengesini kaybederek beton zemine düşen 2 yaşındaki çocuk şans eseri hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuk, annesinin kucağında ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Olay 16.40 sıralarında Körfez Atalar Mahallesi Seyhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın 2. katında bulunan Suriye uyruklu 2 yaşındaki A.H. isimli çocuk, balkonda olduğu sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Çocuğunun düştüğünü gören anne durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan A.H., annesinin kucağında ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun başında şişlik olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA