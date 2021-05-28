2 yaşındaki çocuk asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi... Dehşet sonrası yaşanan panik kamerada

2 yaşındaki çocuk asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi.

2 yaşındaki çocuk asansörde sıkışarak feci şekilde can verdi... Dehşet sonrası yaşanan panik kamerada

Adana'da öğretmen babası ile asansöre binen bir çocuk iç kapı olmadığı için boşluğa kolu sıkışınca boynu kırılarak hayatını kaybetti

Baba ve oğlunun asansöre binmeden önceki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

ADANA - Adana'da babası ile asansöre binen bir çocuk iç kapı olmadığı için boşluğa kolu sıkışınca boynu kırılarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77198 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, teknoloji tasarım öğretmeni Zafer Uğuz 2 yaşındaki oğlu Eren Uğuz alarak dedesi Mehmet Soytaş'a kahvaltı yapmaya gitti. Apartmanın ikinci katına çıkmak için baba oğluyla birlikte asansöre bindi. Bu sırada asansörün iç kapısı olmadığı için çocuğun kolu kapı ile asansör arasındaki boşluğa sıkıştı. Bu durumu fark etmeyen baba 2. Katın düğmesine basıp asansörü hareket edince çocuk sıkıştı. Baba hemen asansöre durdu ancak bu sırada çocuğun boynu kırıldı. Baba hemen yardım isteyip bir taraftan da çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Olay yerine hemen Can-Kur ve sağlık ekipleri geldi. Can-Kur ekipleri asansöre açıp çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bu arada olayı gören Aksel Yastı ise çocuğun babasıyla birlikte asansöre bindikten sonra kolu sıkıştığını asansörde yukarı çıktığı için boynu kırıldığını herkesin yardıma koştuğunu ancak çocuğun kurtarılamadığını söyledi. Zafer Uğuz'un kendisi gibi öğretmen bir kadınla evli olduğu ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Son görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada, baba ve oğlunun apartmanı girmesi ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Babasının apartmana önce girdiği, çocuğun ise oyun oynayarak sonradan girdiği görüldü. Daha sonrada baba ve oğlun asansöre bindiği girildi. Bu çocuğun son görüntüsü oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe