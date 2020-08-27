2 yaşındaki çocuk, 2'nci kattan emlakçının üzerine düştü (2) -Yeniden
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2 yaşındaki çocuk, 2'nci kattan emlakçının üzerine düştü (2) -Yeniden

GAZİANTEP'te, 2 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulkadir Hulu Accuri, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan, emlak ofisinin önündeki sandalyede oturan İsmail Elmas'ın üzerine düştü.

2 yaşındaki çocuk, 2'nci kattan emlakçının üzerine düştü (2) -Yeniden
27.08.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:56

GAZİANTEP'te, 2 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulkadir Hulu Accuri, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan, emlak ofisinin önündeki sandalyede oturan İsmail Elmas'ın üzerine düştü. Çocuğu kucağında bulan Elmas da sandalyeyle birlikte yere devrildi. Çocuk ve Elmas hafif yaralanırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Onat Kutlar Mahallesi'ndeki apatmanda yaşandı. 2 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulkadir Hulu Accuri, oyun oynadığı ikinci kattaki evlerinin balkon demirlerine tırmandı. Ancak dengesini kaybetti. Çocuk aynı binanın giriş katındaki emlak ofisi önünde arkadaşlarıyla oturup sohbet edem İsmail Elmas'ın üzerine düştü. Çocuğu kucağında bulan Elmas da sandalyeyle birlikte yere devrildi. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye götürülen çocuğun sol ayağında zedelenme, İsmail Elmas'ın sol elinde çatlak meydana geldiği belirlendi. İsmail Elmas ve Abdulkadir Hulu Accuri, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çevredekiler ve Suriyeli aile tarafından kahraman ilan edilen İsmail Elmas, bugün küçük çocukla biraraya geldi.  İlk anda üzerine balkondan halı düştüğünü zannetiğini söyleyen İsmail Elmas "Arkadaşlarımla oturuyordum. Telefonu elime aldığım sırada üzerime gelen çocuk ile geri savruldum, kendimi yerde buldum. İlk önce balkona kuruması için bırakılan halının düştüğünü zannettim. Çocuk olduğunu sonra anladım. Hemen toparlanıp, çocuğa baktım iyiydi. İkimizin de çok şükür sağlığı iyi. Normalde o gün oturduğum yere hiç oturmam. Bu tamamen Allah'ın hikmeti.İyi ki orada oturuyordum. Çocuğun kurtulmasına vesile olduğum için çok mutluyum. Kolumda çatlak ve burnumda zedelenme oluştu fakat onlar önemli değildi. Eğer üzerime düşmeseydi belki daha kötü sonuçlar olacaktı. Adeta bir mucize gerçekleşti" dedi.

Bacağı sarılı olan çocuğunu kucağından bırakmayan baba Ahmet Accuri de "Altı çocuğumun en küçüğü olan Abdulkadir, kimseye söylemeden balkona çıkmış. Büyük korku yaşadık ve hemen hastaneye gittik. Çocuğum İsmail'in üzerine düşmüştü. Çok şükür iyiydi. Hastanede de sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Kurtulması tamamen mucize, Allah'a şükrediyor ve İsmail kardeşime teşekkür ediyorum. İsmail orada oturmuyor olsaydı, şimdi oğlumu toprağa veriyor olabilirdim" diye konuştu.

FOTOĞRALI


Kaynak: DHA

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