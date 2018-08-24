2 Yaşındaki Çocuğu Çamaşır Makinesine Atarak Videoya Çekti!

Polonya'da annesinin evden çıktığı bir zamanda çocuğunu emanet ettiği 19 yaşındaki bakıcı, 2 yaşındaki çocuğu yakalayıp çamaşır makinesinin içine attı, yetmezmiş gibi kapağını da kapattı. Büyük korku içinde ağlayan ve genç bakıcıdan kurtulmak için çırpınan çocuğun görüntüleri yayıldıktan sonra tepkilerin odağı oldu.

İLK DEFA YAPMIYOR

İddiaya göre çocuğun annesi ve babası birlikte çalışmaya giderken 2 yaşındaki çocuğunu da başka bir arkadaşına bıraktı. Ancak görüntüde arkadaşı ve birinin daha olduğu ortaya çıktı. İki kişinin çocuğa adeta işkence ederek çamaşır makinesinin içine attığı görüntü için soruşturma başlatıldı. Görüntülerde 2 yaşındaki küçük çocuğu çamaşır makinesine atan adam kapağı kapatarak çocuğu kilitliyor. Çocuğun çamaşır makinesinde kilitlendiğinin ikincisi olduğunu söyleyerek o anları kayda alıyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ GÖSTERİLDİ

Görüntünün ilk olarak, soruşturmaya yardımcı olmak üzere polis tarafından tutuklanan 19 yaşındaki Mateusz S. adlı adam tarafından sosyal medyada yayınlandığı belirtildi. Ancak bu şahıs serbest bırakıldı. Daha sonra polisler, istismar sırasında çocuğun bakımıyla ilgilenen 18 yaşındaki Adam B.'yi tutukladılar.

KÜÇÜK ÇOCUĞA DAHA ÖNCE SİGARA İÇİRMİŞ

Söz konusu görüntüleri araştıran polis, çocuğun sigara içmeye zorlandığı bir başka görüntünün de annesinin sosyal medya hesabından yayınlandığını tespit etti. 2 yaşındaki talihsiz çocuğun annesi ise, telefonunu evde bıraktığını ve görüntü çekilirken evde olmadığını ifade etti.

19 yaşındaki bakıcı Mateusz S., polis tarafından tutuklandıktan sonra serbest bırakıldı. O sırada çocuğa bakan ikinci şahıs olan Adam B. ise tutuklandı. Verilen bilgiye göre suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ancak yaşanan bu olay uzun süre hafızalardan silinmeyecek bu görüntüleri ardında bıraktı.