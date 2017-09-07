2 Yaşındaki Bebek 3'üncü Kattan Düştü

Başkent'te balkonun demir parmaklıklarından sarkan 2 yaşındaki bebek, 3'üncü kattan aşağıya düşerek yaralandı.



Olay, saat 17.30 sıralarında Altındağ ilçesindeki Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hazal K. isimli 2 yaşındaki bebek, 1889/4. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evinin balkonundan aşağıya sarktı. Demir parmaklıklardan sarktığı esnada dengesini kaybeden bebek, 3'üncü kattan toprak zemine düşerek yaralandı. Bebeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı bebeği hastaneye kaldırdı. - ANKARA