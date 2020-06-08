2 yaşında lösemiye yakalanan kızını kurtarmak için yardım bekliyor
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2 yaşında lösemiye yakalanan kızını kurtarmak için yardım bekliyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ay önce lösemi hastalığına yakalanan 2 yaşındaki kızı Sümeyye için Diyarbakır'a gelen baba Mehmet Şerefoğlu, maddi imkansızlıktan dolayı ilaç alacak paralarının dahi olmadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

2 yaşında lösemiye yakalanan kızını kurtarmak için yardım bekliyor
08.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:01

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ay önce lösemi hastalığına yakalanan 2 yaşındaki kızı Sümeyye için Diyarbakır'a gelen baba Mehmet Şerefoğlu, maddi imkansızlıktan dolayı ilaç alacak paralarının dahi olmadığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Siverek'te Mehmet Şerefoğlu'nun 2 yaşındaki kızı Sümeyye'ye yaklaşık 1 ay önce lösemi tanısı konuldu. Siverek Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından küçük Sümeyye'nin tedavisine Diyarbakır'da devam edildi. Diyarbakır Dicle Üniversitesinde 15 gündür tedavi altına alınan küçük Sümeyye için trombin ihtiyacının olduğunu belirten acılı baba, yetkililere seslenerek kendilerine yardım edilmesini istedi. Çocuğunun hastalığını 1 ay önce hastaneye tedavi amaçlı götürdükleri sırada öğrendiklerini belirten baba Mehmet Şerefoğlu, "Çocuğum için trombin lazım oluyor ama bulamıyoruz. Çok mağdur durumdayız. Mağdur olduğumuz için ilaç parası dahi bulamıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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