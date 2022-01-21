Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 70 binin üzerinde seyreden koronavirüs vaka sayıları nedeniyle yarıyıl tatilinin uzatılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Peki, 2. yarıyıl ne zaman başlayacak. MEB 15 tatil ne zaman bitecek?

Milyonlarca öğrenci bugün yarıyıl tatiline girerken artan koronavirüs vakalarıyla birlikte, tatilinin uzayıp uzamayacağı merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamayla bu tartışmalara son noktayı koydu. Özer, yarıyıl tatili açıklamasında ikinci dönemde de yüz yüze eğitime devam edeceklerinin altını çizdi. Peki, MEB 15 tatil ne zaman bitecek? 2. yarıyıl ne zaman başlayacak?

2. YARIYIL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Özer, "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektiren bir durum söz konusu değil. 7 Şubat'tan itibaren aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz" dedi.

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