2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

Nevşehir'de 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de 2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı' suçundan adli işlem yapılan yabancı uyruklu M.M. ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine yapılan GBT sorgulamasında 'Kasten Yaralama' suçundan arandığı tespit edilen yabancı uyruklu B.B. gözaltına alındı. Şahıslar; adli işlemleri sonrası Nevşehir Göç İdaresi Müdürlüğü'nün almış olduğu karara istinaden sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri GGM'ye (Geri Gönderme Merkezi) teslim edildi. - NEVŞEHİR

2 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title