HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinden TFF'nin "devam" kararına tepki Açıklaması

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği yayımladığı bir açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) liglerin devamı hakkındaki kararına tepki gösterdi.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinden TFF'nin
27.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:00

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği yayımladığı bir açıklamayla Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) liglerin devamı hakkındaki kararına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada pandemi sürecinde kulüplerin hiçbir maddi talepte bulunmadığı belirtilerek, "89 2. ve 3. Lig kulu¨bu¨nu¨n temsilcisi olarak 17 Mart 2020'de Tu¨rkiye'de 18 vaka varken bas¸layan pandemi su¨recinde gerek birligˆimiz gerekse kulu¨plerimiz o¨rnek alınacak bir durus¸ go¨stererek devletinin ve Tu¨rkiye Futbol Federasyonunun yanında hic¸bir talepte bulunmadan su¨rece destek vermis¸tir." ifadeleri kullanıldı.

Kulüplerin büyük bir çoğunluğunun son 6 haftanın oynanmaması yönündeki taleplerinin yok sayıldığının vurgulandığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"100 gu¨nlu¨k pandemi su¨recinde hic¸bir maddi talepte bulunmayan kulu¨plerimiz spor kamuoyuna bir demokrasi dersi vererek u¨c¸ kez 89 kulu¨bu¨ kapsayan bir egˆilim yoklaması yaparak TFF'nin karar mekanizmasına destek olmus¸tur. Kulu¨pler ile yapılan oylamalarda su¨rekli artan imkansızlıklar sebebiyle son altı haftanın oynanmaması yo¨nu¨nde kulu¨plerimiz ciddi bir irade koymus¸tur. Tu¨m senaryolar TFF'nin o¨nu¨ne kulu¨plerimizin talebi olarak aynı Su¨per Lig ve TFF 1. Lig gibi konmus¸tur. Kulu¨plerimizin yüzde 90'ı oynamamayı tercih ederken Play-off ile digˆer sec¸enekleri TFF'nin takdirine bırakmıs¸tır. Burada son ana kadar oynanmama kararının c¸ıkmasını beklerken, bazı sebepler ile 18 Temmuz 2020 itibarıyla mac¸ların oynanması yo¨nu¨nde ac¸ıklama yapılması yüzde 90 oranında irade ortaya koyan kulu¨plerimizi yok saymıs¸tır."

"TFF'nin haklı ve mantıklı talebimizi bir kez daha go¨zden gec¸irmesini o¨nemle rica ediyoruz"

Kulüplerin pandemiden korunmak için fiziki şartlara sahip olmadığı ve yaz sıcağında oynanacak maçların insan sağlığı açısından risk teşkil edeceğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"O¨ncelikle kulu¨plerimizin neredeyse tamamı pandemiden kendilerini ve futbolcularını koruyacak fiziki s¸art ve imkanlara sahip degˆildir. Mu¨sabakaların tamamının temmuz ve agˆustos sıcagˆında saat 16.00'da oynanacak olması ciddi risk tes¸kil edecektir. Statların c¸ogˆunda ıs¸ıklandırma olmaması ve sentetik sahalarda gu¨ndu¨z mac¸ları insan sagˆlıgˆını tehdit edecek boyutta risk olus¸turmaktadır. 1 Temmuz'da bas¸layacak transfer do¨nemine istinaden olus¸acak transfer piyasası haksız rekabete sebep olacaktır. 2. Lig'den 1. Lig'e c¸ıkacak takımlara hazırlık, yabancı transferi, Passolig ve gerekli fiziki s¸artlar ic¸in yeterli zaman kalmamaktadır. Kısa bir hazırlık do¨nemi ile takımlarımız temmuz sıcagˆında haftada bir mac¸ı yıpranarak da olsa oynayabilirler ancak gerek seyahat s¸artlarının zorlugˆu gerekse birc¸ok sahanın sentetik olması haftada bir deplasmanlı mac¸ oynarken ciddi sakatlıklara yol ac¸acaktır. Mac¸lardan iki gu¨n evvel test yapılması, tek kis¸ilik odalarda konaklama, sosyal mesafe ile c¸ift otobu¨s seyahatleri 2. ve 3. Lig'de hayalden o¨teye gec¸emez. TFF'nin hazırlamıs¸ oldugˆu mu¨sabaka protokolu¨ geregˆi 89 kulu¨bu¨n haftada 90 bin test yapma zorunlulugˆu ve bu testlerin maliyeti de söz konusudur. Altı haftada oynanacak lig ve u¨stu¨ne Play-off mac¸ları 2020-21 sezonu programının ancak ekim bas¸ı bas¸lamasına izin verecektir ki, bunun gec¸ bir sezon bas¸langıc¸ tarihi oldugˆu go¨ru¨s¸u¨ndeyiz. Bu takviminde sporcu sagˆlıgˆı yo¨nu¨yle kısaltılma s¸ansı hic¸ yoktur. 2. ve 3. Lig Kulu¨pler Birligˆi olarak tekrar ediyoruz; artan Kovid-19 riski ve ic¸inde bulundugˆumuz yetersiz fiziki ve maddi s¸artlardan dolayı kalan su¨rede mac¸ların o¨ncelikle insan sagˆlıgˆı ac¸ısından bu¨yu¨k risk tes¸kil ettigˆini, bu sebeple Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunu go¨reve davet ederken TFF'nin haklı ve mantıklı talebimizi bir kez daha go¨zden gec¸irmesini o¨nemle rica ediyoruz. Bu noktada kararın degˆis¸tirilmesi ic¸in kulu¨plerin demokratik c¸ogˆunlugˆunun net talebi yo¨nu¨nde liglerin oynanmadan sonlandırılmasını, insan sagˆlıgˆı ve kulu¨plerin pandemi dolayısıyla yas¸adıgˆı maddi kayıplar go¨z o¨nu¨nde bulundurularak ivedilikle talep ediyoruz."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Spor
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu Spor
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Spor
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Spor
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Spor
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art...
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
Adliyede eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın, intihar girişiminde bulundu
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Hülya Avşar ve Gonca Vuslateri, konserde karşılıklı göbek atarak herkesi büyüledi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Cimbom transferde büyük oynuyor! Yeni hedef tam bir top hırsızı
Cimbom transferde büyük oynuyor! Yeni hedef tam bir top hırsızı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Kaza Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinden TFF'nin "devam" kararına tepki Açıklaması - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 16:17:29. #1.15#
title