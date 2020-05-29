2. ve 3. Lig Kulüpler Birliğinden Nihat Özdemir'e "geçmiş olsun" mesajı 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Birliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir, bugün sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle bir ameliyat geçirmiştir. Sayın Nihat Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı günler dileriz." ifadeleri kullanıldı. Kaynak: AA