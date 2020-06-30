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2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği temsilcileri, TFF yönetimiyle görüştü

Futbolda 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileriyle bir araya geldi.

30.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:24

Futbolda 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği temsilcileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileriyle bir araya geldi.

TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, birinci başkan vekili Servet Yardımcı, başkan vekili Mehmet Baykan, icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can, başkan vekili Cengiz Günaydın ile birlik yöneticileri katıldı.

Toplantıda TFF'den, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen ve 18 Temmuz'da devam edeceği açıklanan TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig'le ilgili bu kararın yeniden gözden geçirilmesi talep edildi.

Görüşmenin ardından Volkan Can ile Cengiz Günaydın, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Volkan Can, kulüplerin lige devam etmek istemediğini belirterek, "TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Bizi 1 yıldan beri üvey evlatlıktan çıkarıp öz evlatlığa aldılar. Her derdimizi toplantılarda veya bizleri arayarak dinlediler. Bizim bir ay öncesinde bir dilekçemiz vardı. Aynı dilekçeyi geçen hafta bir kez daha sunmuştuk ama maçların oynanacağı açıklandı. Buna 89 kulübümüzün haklı itirazları var. Onu değerlendirmek amacıyla bir toplantı yaptık. Bu toplantıda da başkanımız bizi dinledi. Çekincelerimizle ilgili kulüp başkanlarımıza söz hakkı verdi. Başkanımız da yarın yönetim kurulunu tekrar toplayarak değerlendirmeye alacak." diye konuştu.

Can, çıkacak kararı federasyona bıraktıklarını vurgulayarak, "Buraya hiçbir maddeyle gelmedik. Bunda 89 kulübün vebali var. Düşme, çıkma veya şampiyonlukla ilgili bir şey istemedik. Sadece Türk futbolu ve sağlık için kalan 6 maçı oynamamayı istedik. İçeriğini TFF'ye bıraktık. İnşallah bunda da başarılı oluruz. Futbolcu kardeşlerimizin temmuz sıcağında maç oynamak zorunda kalmamaları için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra top federasyonumuzda. Alacakları her karara saygılıyız." ifadelerini kullandı.

Maddi anlamda çok zor durumda olduklarını aklaran Can, şunları kaydetti:

"Maddi olarak 100 gündür kulüplerimizin kasasına 1 lira para girmedi. Bundan dolayı futbolcu kardeşlerimize ödemeler yapılamıyor. Bütün kulüpler zor durumda. Bunu da Nihat başkanımıza ilettik. Kendisi de kulüplerin ne kadar zor durumda olduğunun farkında. İnşallah spor yasası çıkarsa kulüplerimiz bir nebze olsa rahatlayacak. Önümüzdeki sezon liglerimizdeki maçlar canlı yayınlanırsa bir gelirimiz olacak."

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, Süper Lig takımlarının TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de rezerv takımla mücadele etme talebinin de toplantıda gündeme geldiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Rezerv lige Kulüpler Birliği olarak karşıyız. Zaten yukarıda 18 Süper Lig kulübümüz var. İnanılmaz borç batağındalar. Onların borç batağında olduğu yerde 18 takım daha 3. Lig'e girmeye çalışıyor. Önceden olan 21 Yaş Altı Ligi gibi ayrı bir grup kursunlar. Kendi aralarında oynasınlar. Bizim ligimizi bize bıraksınlar. Bu ligde aramıza karışırlarsa dengesizlik olacak. Dört büyük takımımız, rezerv lig için transfer yapıyor. Aldıkları genç futbolcuları orada oynatmak istiyorlar. Buna karşıyız. O futbolcuları bizde oynatsınlar. 20-25 maç oynama garantisiyle anlaşmalar yapalım. Herkes bir kardeş kulüp belirlesin. Zaten kendi kulüplerinin 1,5-2 milyar lira borçları var, bir de alt liglere karışmasınlar."

Cengiz Günaydın: "Kalan 6 maçı oynamak istemiyoruz"

Bayrampaşa Kulübü Başkanı Cengiz Günaydın ise TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin lide devam etmek istemediğini söyledi.

Kendilerinin Süper Lig ve TFF 1. Lig'den ayrı tutulmaları gerektiğini dile getiren Günaydın, "Fiziki şartlar ve imkanlar, kalan maçları oynamak için elverişli değil. TFF, bizim başından beri taleplerimizi dikkate aldı. Önce bizi Süper Lig ve TFF 1. Lig'den ayırdı, sonra maçlarımızı bir ay öteledi. Ondan sonra oynanması kararını aldı. Ancak 80 kulüp oynamak istemediğini belirtmişti. Ortada böyle bir irade vardı. Buna bir itirazımız oldu. TFF Başkanımız ve yönetim kurulu, bunu da dikkate aldı. Bizi davet ettiler. 11 kulüp başkanımızın katılımıyla çok iyi bir görüşme oldu." şeklinde görüş belirtti.

TFF'nin alacağı kararları destekleyeceklerini aktaran Günaydın, "Kulüpler Birliği olarak kalan 6 maçı oynamak istemiyoruz. İçeriğini de tamamen TFF'ye bırakıyoruz. Alacakları kararı da sonuna kadar destekleyeceklerimizi bir kez daha belirttik. Kalan 6 maçı önce insan sağlığı sonra da kulüplerimizin içinde bulunduğu maddi ve fiziki şartlardan dolayı oynamak istemiyoruz. Ciddi sıkıntılar doğuracağını biliyoruz. Sıkıştırılmış bir maç trafiği olacak. Liglerin takvimi bu işe yetmiyor. Sağolsun TFF Başkanımız, bu karardan dönmüş oldular ve oynanma kararını yeniden değerlendireceklerini söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz Günaydın, Süper Lig ekiplerinin rezerv takım kurma isteğiyle ilgili ise, "Buna ilk ben karşı çıktım. Doğru bulmuyorum. Türkiye'de profesyonel 125 futbol kulübü var. Bunların 120'si batmış. Önce bu kulüpleri nasıl adam akıllı bir hale getireceğimizi konuşmamız ve tartışmamız lazım. Bunu talep eden kulüplerin 2'şer milyar lira borcu var. Yukarıda neyi doğru yaptılar da ikinci kulüple farklı bir şey denemeye çalışıyorlar. Bizim ligimizi bize bıraksınlar. Kendi aralarında nasıl istiyorlarsa oynasınlar." ifadelerini kullandı.

Rezerv takımların kendi liglerine katılmasının adil rekabete aykırı olduğunu anlatan Günaydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buralarda insanlar kulüp satın alıyor. Bunu iş olarak yapan insanlar var. Başkasının 10 milyon lira bedelle satın aldığı veya büyük emeklerle geldiği yere bedel ödemeden, elini kolunu sallayarak gelmeye çalışıyorlar. Türk futbolu için faydası olacaksa oturup konuşalım, destekleyelim ama tepeden inmeyle bu iş olmayacak. Sonuna kadar bu işe karşı olduğumuzu bugün de dile getirdik. Geçmişte PAF Ligi, 21 Yaş Altı Ligi ve A2 Ligi'ni talep edip, oynatıp, 2-3 sene sonra vazgeçen de yine Süper Lig kulüpleri. Birilerinin bir şekilde 'dur' demesi lazım. Önce kendi kulüplerini doğru yönetsinler, sonra ikinciyi talep etsinler. Biz 9 metrekare soyunma odasının olduğu yerlerde maç oynuyoruz. Haftada oynanan 63 maçın 17'si halı sahalarda yapılıyor. Önce bunlar düzeltilsin. Kulüpler borç batağında, futbolcular 100 gündür bir kuruş alamıyor. Bu problemler varken rezerv lig takımlarının kurulması yanlış."

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği temsilcileri, TFF yönetimiyle görüştü

Kaynak: AA

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