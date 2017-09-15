2. Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festivali

Uzunköprü Belediyesince düzenlenen 2. Uzunkpörü Kültür, Sanat ve Tarım Festivali başladı.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festival açılış töreninin ardından, festival alanına kadar kortej yürüyüşü düzenlendi.



Etkinlikler kapsamında meslekte 40. yıl belge töreni düzenlendi ve Edirne Belediye Bandosu tarafından konser verildi.



Ayrıca, Şarkıcı Ediz de sevilen şarkılarını festival alanına kurulan platformda seslendirdi.



Festival, 17 Eylül Pazar günü sona erecek.