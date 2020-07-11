2 üniversite mezunu uyuşturucu tacirinin evine giren jandarma gördüklerine inanamadı
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2 üniversite mezunu uyuşturucu tacirinin evine giren jandarma gördüklerine inanamadı

2 üniversite mezunu uyuşturucu tacirinin evine giren jandarma gördüklerine inanamadı Eve baskın yapan jandarma balkon dahil uyuşturucu serasına çevrilmiş evle karşılaştı Baskında 216 Kök skunk bitkisi, 1245 gram skunk ele geçirildi Antalya'da bir apartmanın çatı katına yapılan baskında...

11.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:00

2 üniversite mezunu uyuşturucu tacirinin evine giren jandarma gördüklerine inanamadı

Eve baskın yapan jandarma balkon dahil uyuşturucu serasına çevrilmiş evle karşılaştı

Baskında 216 Kök skunk bitkisi, 1245 gram skunk ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da bir apartmanın çatı katına yapılan baskında skunk imalathanesi ortaya çıkarıldı.Baskında 216 Kök skunk bitkisi, 1245 gram skunk, hassas terazi, öğütme makinesi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1600 dolar para ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 üniversite mezunu Erkan G.'nin nezarethanede başını duvarlara vurarak kendisine zarar verdiği bildirildi.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesinde bulunan Erkan G. isimli şahsın yaşadığı apartmanın çatı katını uyuşturucu imalathanesine dönüştürdüğü bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat KOM Timi, Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri söz konusu eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramalarda Erkan G.'nin balkon dahil uyuşturucu serası haline getirdiği evle karşılaştı. Yapılan aramada balkonda ve odalarda saksılar içerisinde ekili vaziyette 216 Kök yasadığı skunk bitkisi, 1245 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet skunk maddesini satışa hazır hale getirmekte kullanılan öğütme makinesi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1600 dolar ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan iki üniversite mezunu o Erkan G.'nin kısa süre öncesine kadar psikologluk yaptığı aynı zaman da sosyoloji bölümünü de bitirdiği tespit edildi. Şüphelinin karakol nezarethanesinde kendisine zarar vermeye çalışarak başını duvara vurduğu ve bu anlarında kameralar tarafından kaydedildiği öğrenildi. Kendisine zarar vermesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen şüpheli Erkan G. tedavisinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

2 üniversite mezunu uyuşturucu tacirinin evine giren jandarma gördüklerine inanamadı

Kaynak: İHA

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