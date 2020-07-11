2 üniversite mezunu uyuşturucu tacirinin evine giren jandarma gördüklerine inanamadı
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2 üniversite mezunu uyuşturucu tacirinin evine giren jandarma gördüklerine inanamadı

Antalya'da bir apartmanın çatı katına yapılan baskında skunk imalathanesi ortaya çıkarıldı.

2 üniversite mezunu uyuşturucu tacirinin evine giren jandarma gördüklerine inanamadı
11.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:12

Antalya'da bir apartmanın çatı katına yapılan baskında skunk imalathanesi ortaya çıkarıldı. Baskında 216 kök skunk bitkisi, 1245 gram skunk, hassas terazi, öğütme makinesi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1600 dolar para ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan 2 üniversite mezunu Erkan G.'nin nezarethanede başını duvarlara vurarak kendisine zarar verdiği bildirildi.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde bulunan Erkan G. isimli şahsın yaşadığı apartmanın çatı katını uyuşturucu imalathanesine dönüştürdüğü bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat KOM Timi, Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri söz konusu eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda Erkan G.'nin balkon dahil uyuşturucu serası haline getirdiği evle karşılaştı. Yapılan aramada balkonda ve odalarda saksılar içerisinde ekili vaziyette 216 kök yasadığı skunk bitkisi, 1245 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 1 adet skunk maddesini satışa hazır hale getirmekte kullanılan öğütme makinesi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1600 dolar ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan iki üniversite mezunu Erkan G.'nin kısa süre öncesine kadar psikologluk yaptığı aynı zamanda sosyoloji bölümünü de bitirdiği tespit edildi. Şüphelinin karakol nezarethanesinde kendisine zarar vermeye çalışarak başını duvara vurduğu ve bu anlarında kameralar tarafından kaydedildiği öğrenildi. Kendisine zarar vermesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürülen şüpheli Erkan G., tedavisinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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