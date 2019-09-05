 2. Uluslarası Endoskopik Omurga Cerrahisi kurs düzenlendi

05.09.2019 16:06

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen doktorların yanı sıra Güney Kore, Suudi Arabistan, Rusya, Ukrayna, Dubai, Irak ve Nijerya gibi çeşitli ülkelerden gelen uzman doktorların katılımıyla, 3 gün boyunca devam edecek olan kursun açılışına Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, Özel Medicabil Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Türkiye UBE Omurga Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Hayati Aygün, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı ve Güney Kore UBE Omurga Cerrahisi Derneği Başkanı Dr. Sang Kyu Son ile EndoSpineMax CEO'su Ki Chul Att da katıldı.

"Farklı teknikler aynı ortak amaç için kullanılıyor"

Daha önce Güney Kore'de bulunduğunu ve Dr. Sang Kyu Son ile UBE teknikleri konusunda çalışma fırsatı bulduğunu ifade eden Özel Medicabil Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ve Türkiye UBE Omurga Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Hayati Aygün ise şöyle konuştu "Gerek Dr. Son Türkiye'ye geldiğinde, gerekse de daha sonra Güney Kore'ye yaptığım ziyaretlerde, Dr. Son ile değerli bilgi paylaşımları yaptık ve onun bugün aramızda olmasından mutluluk duyuyorum. Eminim ki diğer doktorlarımız da onun değerli bilgilerinden faydalanacaktır. Bunun yanı sıra, endoskopi alanında önemli çalışmalar gerçekleştirmiş önemli Türk doktorlarımız da gerçekleştirecekleri sunumlarla bu alandaki son gelişmeleri bizlere aktaracaklardır" dedi.

Farklı endoskopi tekniklerinin gelişiminin önemli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aygün, kursa ev sahipliği yapan ve etkinliğin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Özel Medicabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen'e teşekkürlerini sundu.

"Hastaların mutluluğu, doktorların mutluluğudur"

Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı ve Güney Kore UBE Omurga Cerrahisi Derneği Başkanı Dr. Sang Kyu Son da, "Hastalarımızı iyileştirmek ve mutlu etmek bizlerin en önemli görevi. Hastalarımız mutluysa, biz doktorlar da mutlu oluyoruz. Bu anlamda tıp alanında yaşanan yeni gelişmeler hakkında bilgilerimizi güncel tutmamıza fayda sağlayan bu toplantıları oldukça önemsiyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Özel Medicabil Hastanesi adına Doç. Dr. Hayati Aygün'e, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı ve Güney Kore UBE Omurga Cerrahisi Derneği Başkanı Dr. Sang Kyu Son ve EndoSpineMax CEO'su Ki Chul Att tarafından plaket takdim edildi.

Endoskopi alanındaki son gelişmeler ele alındı

Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Hayati Aygün ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Sang Kyu Son UBE ameliyat tekniklerinin ve endoskopide kullanılan cihazlar ile yeni gelişmeler hakkında sunumlar gerçekleştirilirken ameliyathane ile konferans salonu arasındaki canlı yayınla eğitime katılan hekimler Türkiye UBE Omurga Cerrahisi Derneği Başkanı Doç. Dr. Hayati Aygün'ün yaptığı ameliyatı canlı olarak izlediler.

Kaynak: Bültenler