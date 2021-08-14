"2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi" sanatseverlerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi" sanatseverlerle buluştu

'2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi' sanatseverlerle buluştu
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat

Üsküdar'da resim, heykel, minyatür, seramik, cam, fotoğraf ve baskı sanatının güzel örnekleri "2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi"nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Üsküdar'da resim, heykel, minyatür, seramik, cam, fotoğraf ve baskı sanatının güzel örnekleri "2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi"nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Üsküdar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Yasemin Aslan Bakiri'nin üstlendiği sergide, farklı sanat dallarında başarı hikayeleri yazan yerli ve yabancı sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı serginin açılışı Üsküdar Nevmekan Sahil Galeri'de gerçekleşti.

Açıklamada Türkmen'in şu görüşlerine yer verildi:

"Bu sergiye 1,5 yılı aşkın süredir insanların evlerine kapandığı ya da sosyal hayatlarından uzaklaştığı bir dönemin sonunda hasret giderme sergisi de diyebiliriz. Birbirinden değerli, birbirinden kıymetli çok güzel sanatçılarımız hünerlerini burada sergiliyorlar. Burada resim var, heykel var, minyatür var, çini var. Adı üzerinde uluslararası bir sergi bu, çünkü uluslararası sanatçılarımız var. Burada eserler yaz boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Buraya gelen misafirlerimiz sanata maruz kalacaklar. Böyle bir güzellik de var burada. Herkesi bu sergiyi gezmeye davet ediyorum."

Alireza Mojabi, Cem Sağbil, Demir Kardaş, Evren Daşdağ, Kadir Demir, Gülümser Sarıalioğlu, Mustafa Ağatekin, Reyhan Uludağ, Serhat Özdemir, Seyed Davoud'un eserlerinden oluşan sergi, sanatın en yeni örneklerini İstanbullularla buluşturdu.

2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi, 19 Kasım'a kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak.

'2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi' sanatseverlerle buluştu
'2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi' sanatseverlerle buluştu
'2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi' sanatseverlerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Erdoğan Yüksek Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Merve Çoban Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi" sanatseverlerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 15:17:52. #1.14#

title