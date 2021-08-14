"2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi" sanatseverlerle buluştu

Üsküdar'da resim, heykel, minyatür, seramik, cam, fotoğraf ve baskı sanatının güzel örnekleri "2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi"nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Üsküdar'da resim, heykel, minyatür, seramik, cam, fotoğraf ve baskı sanatının güzel örnekleri "2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi"nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Üsküdar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Yasemin Aslan Bakiri'nin üstlendiği sergide, farklı sanat dallarında başarı hikayeleri yazan yerli ve yabancı sanatçıların eserleri sanatseverlerle buluştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katıldığı serginin açılışı Üsküdar Nevmekan Sahil Galeri'de gerçekleşti.

Açıklamada Türkmen'in şu görüşlerine yer verildi:

"Bu sergiye 1,5 yılı aşkın süredir insanların evlerine kapandığı ya da sosyal hayatlarından uzaklaştığı bir dönemin sonunda hasret giderme sergisi de diyebiliriz. Birbirinden değerli, birbirinden kıymetli çok güzel sanatçılarımız hünerlerini burada sergiliyorlar. Burada resim var, heykel var, minyatür var, çini var. Adı üzerinde uluslararası bir sergi bu, çünkü uluslararası sanatçılarımız var. Burada eserler yaz boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Buraya gelen misafirlerimiz sanata maruz kalacaklar. Böyle bir güzellik de var burada. Herkesi bu sergiyi gezmeye davet ediyorum."

Alireza Mojabi, Cem Sağbil, Demir Kardaş, Evren Daşdağ, Kadir Demir, Gülümser Sarıalioğlu, Mustafa Ağatekin, Reyhan Uludağ, Serhat Özdemir, Seyed Davoud'un eserlerinden oluşan sergi, sanatın en yeni örneklerini İstanbullularla buluşturdu.

2. Uluslararası Yaz Vakti Sergisi, 19 Kasım'a kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref