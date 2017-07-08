KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 2. Uluslararası Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk Oyunları Festivali çerçevesinde Yaya Okçuluğu Şampiyonası yapıldı.



Türkoğlu Kaymakamlığı, Türkoğlu Belediyesi ve Avasım Derneği tarafından ilçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi'nde düzenlenen şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, İran, Çin Halk Cumhuriyeti, Hırvatistan, İngiltere, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Kazakistan, Litvanya, Malezya, Meksika, Moğolistan, Hollanda, Polonya ve Ukrayna'dan bin 100 sporcu katıldı.



Sabit ve uzaklaşan "puta atışı" dallarında sporcuların kendi kültürlerini yansıtan kıyafetleriyle katıldığı yarışlar renkli görüntülere sahne oldu.



Festival kapsamında okçuluk yarışlarının yanı sıra çeşitli geleneksel Türk oyunları da oynandı.



Türkoğlu Kaymakamı Serdar Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir projeye ikinci kez ev sahipliği yapmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.



İlk gün güreşle başlayan festivalin bugün okçuluk yarışlarıyla devam ettiğini anlatan Kartal, yarışların yarın gökbörü, cirit ve atlı okçulukla devam edeceğini kaydetti.



Kartal, "Organizasyonun ülkemiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Kültürümüz açısından önemli bir durum. Bu sayede kendi kültürümüzü, örf ve adetlerimizi başka insanlarla paylaşıyoruz. Gelecek dönemlerde devam etmesi için çalışacağız." dedi.



Macaristanlı Monus Jozsef, dünyanın çeşitli yerlerinde yarışlara katıldığını ancak hiçbir ülkede Türkiye'deki gibi sıcak bir ortam görmediğini dile getirdi.