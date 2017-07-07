2. Uluslararası Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk Oyunları Festivali

Kahramanmaraş'ta, minikler ve yıldızlar Şalvar Güreşi Türkiye Şampiyonası ile Büyükler Şalvar Güreşi Uluslararası Turnuvası başladı.



Türkoğlu Belediyesi 23 Nisan Parkı'nda, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalara farklı ülkelerden 350 güreşçi katıldı.



Organizasyonda; 11'i minik ve yıldızlar, 7'si de büyükler olmak üzere 18 sıklette devam eden müsabakalarda, sporcuların mücadelesi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı ülkelerden gelen 350 sporcunun, vatandaşların yoğun ilgisiyle ciddi bir mücadele sergilediğini söyledi.



Şalvar güreşlerinde en büyük katılımlardan birini yaşadıklarını dile getiren Hopur, Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'nın destekleriyle, geleneksel sporların iyi bir ivme kazandığını belirtti.



Erdoğan ve Kazancı'nın desteğiyle, geleneksel sporlardaki gelişmelere dikkat çeken Hopur, "Şu anda geleneksel sporlarımız altın çağını yaşamaktadır. Türkiye'de ve yurt dışında, hem gençlerin hem de çocukların geleneksel sporları talep etmesi konusunda iyi durumdayız. Biz artık 'Çocuklarımızı şalvar güreşine verelim, Osmanlı menzil okçuluğuna verelim, aba güreşi yaptıralım' gibi yoğun talepler alıyoruz." diye konuştu.



Hopur, geleneksel sporlarda Türkiye genelinde 25 bin civarında sporcularının bulunduğunu ve hedeflerinin yakın bir zamanda bu sayıyı iki katına çıkartmak olduğunu da sözlerine ekledi.