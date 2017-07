Kahramanmaraş'ta, 2. Uluslararası Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk Oyunları Festivali başladı.



Türkoğlu Kaymakamlığı, Türkoğlu Belediyesi ve Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk Derneği işbirliği ve Başbakanlık Tanıtma Fonu desteğiyle düzenlenen festivalin açılışı nedeniyle kortej yürüyüşü, mehteran gösterisi yapıldı, 25 ülkeden bin 100 sporcuyu temsilen ok atışları yapıldı.



TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Türkoğlu Belediyesi 23 Nisan Parkı'nda yaptığı konuşmada, festivalin önemine dikkat çekerek emeği geçenleri tebrik etti.



Geleneksel sporların önemine dikkat çeken Güvenç, "Geleneksel sporlarımızın tanıtıldığı, gönül coğrafyamızdaki tüm insanların bir araya geldiği, tarihin canlandırıldığı, geleneğin ayağa kaldırıldığı bir festivale şahitlik ediyoruz. Bu anlamada bu organizasyonu yapan değerli kardeşlerime ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.



Güvenç, bir yerde birlik ve beraberlik, ortak çalışma kültürü varsa o yerde, o beldede güzel işlerin olacağını, Türkoğlu'nun da bunun güzel bir örneği olduğunu belirterek şunları kaydetti:



"Siyaset kurumuyla, devletiyle, belediyesiyle, meclisiyle, muhtarlarıyla sivil toplumuyla kardeşlik duyguları içerisinde çalışıyoruz ve büyük başarılara imza atıyoruz. Bu birlik ve beraberlik devam ettikçe hiç şüphe yok ki şehirlerimiz daha yaşanabilir hale gelecek. Şehirlerimiz daha çok tanınacak, hiç şüphe yok ki şehirlerimiz marka değeri çok daha yukarılara çıkacak. Yol bizim, menzil bizim, şehir bizim ve insan bizim."



Türkoğlu Kaymakamı Serdar Kartal ise ikincisini düzenledikleri festivalin geçen yıl 15 Temmuz hain darbe girişimi nedeniyle yapılamadığını dile getirerek "5 bin yıl öncesinden bu sporlarımız Türk milletinin bugüne kadar geliştirerek getirdikleri sporlardır. Özellikle okçulukta İslam öncesi Türk tarihinde part atışı denilen at üzerinden atışlar yapılmadan bir generale Tarkan ünvanı verilmezdi. Yine İslamiyete girdikten sonra Peygamberimizin hadisleriyle de ok atmanın ve sporun önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Ecdadımız zamanında bu geliştirilerek özellikle Fatih Sultan Mehmet Han zamanında zirvesine ulaşmıştır." diye konuştu.



Belediye Başkanı Osman Okumuş da belediyeciliğin Türkoğlu'nda en güzel şekilde icra edilmekte olduğunu söyledi.



Sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çeken Okumuş, bu festivalin Türkoğlu için ismine layık bir şekilde tuttuğunu kaydetti.



9 Temmuz'a kadar sürecek festivalde güreş ve okçuluk yarışmaları yapılacak.