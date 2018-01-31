Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 2. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'nda katılımcı 33 ülkeden 93 ressamın eserleri sergilenmeye başladı.

Çalıştaya katılan Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Rusya, KKTC, Irak, İran gibi ülkelerin yanı sıra Başkurdistan, Çuvaşistan, Dağıstan, Gagauz Yeri, Kabartay Balkar, Nogay, Ural, Uygur Özerk Bölgesi gibi Türk toplumlarının yaşadıkları yerlerden katılan ressamların eserleri, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergide sanatseverlerle buluştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine başarı, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Adana'nın, kültünün ve sanatın başkenti olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini ifade eden Sözlü, kenti Türk dünyasının tuvalinden görecek olmalarının kendileri için bir övünç kaynağı olduğunu belirtti.

Bu yıl çalıştayın genel koordinatörlüğünü eşi Zeynep Sözlü'nün yaptığını dile getiren Sözlü, "Gerçekten onun koordinatörlüğünde geçen yıla göre daha başarılı çalıştay gerçekleştirdik. Kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra sosyal ve kültürel çalışmalarda desteğini daha fazla beklediğimi huzurunuzda ifade ediyorum. Elbette bir kadın eli değiyor olması işin başarısını daha da büyütüyor." diye konuştu.

Sanatçıların eserlerini ortaya koymalarından da görüldüğü gibi normal insanlardan farklı olarak biraz "çılgın" yapıları olduğu değerlendirmesinde bulunan Sözlü, şunları söyledi:

"Onun için ben sanatçıları ülkemizin gelişmesi ruhen incelmesi hususunda yegane kaynağımız, güç kaynağımız olarak görüyorum. Allah onları var etsin. İnanıyorum ki sanatçısı, aydını konuşan bir Adana, refah toplumunu inşa etmiş bir Adana olacaktır. Sanatı, kültürüyle konuşan bir Adana Türkiye'ye örnek olacaktır. Sanatçıların kullandığı dil, huzur ve barış iklimine en fazla katkıyı koyacaktır. Yanı başımızda teröristlerin ortaya koymuş olduğu huzursuzluktan dolayı bir sınır ötesi harekat var. Emin olun ki orada sanatçılar konuşsaydı, sanatın dili orada egemen olsaydı, hakim olsaydı bugün bir askeri operasyona fırsat olmazdı, gerek de kalmazdı. Sanatçıların sesi daha çok çıkmalı. Ülkemizin aydınları, sanatçıları daha çok konuşmalı, hoparlörlerden daha çok bizim gibi siyasetçiler değil sanatçıların sesi çıkarsa muhakkak ki yaşadığımız dünya, daha çok barışın, huzurun iklimine etki edecektir. Onun için sanatçıların sesi sanatıyla yücelmeli ve gür çıkmalıdır."

Konuşmaların ardından Sözlü ve ressamlar kurdele keserek sergiyi açtı. Sergi, bir hafta ziyaret edilebilecek.