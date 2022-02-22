2. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, turizmde erken rezervasyon satışlarının, 2019 rakamlarına yaklaşılacağı konusunda sektörü umutlandırdığını söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, Antalya'da Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde başladı.

Çorabatır, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, seyahat hareketlerinin sınırlandırıldığı, uçuşların durdurulduğu süreçte turizm kadar yeme ve içme sektörünün de olumsuz etkilendiğini belirtti.

Alınan tedbirler ve iş birliği neticesinde süreci daha ılımlı geçirdiklerini ifade eden Çorabatır, "Pandemi etkisinin yavaş yavaş geride kalması, ülkelerin seyahat kısıtlamalarını kaldırması, gastronomi gibi alternatif turizm çeşitlerinin bir anda devreye girecek olması ile bu yıl turizm rakamlarının yüzümüzü güldüreceği beklentisi içerisindeyiz. Geçtiğimiz yıla oranla erken rezervasyon satışları, 2019 rakamlarına çok yaklaşacağımız konusunda bizi umutlandırıyor." diye konuştu.

2021'i turizmde 30 milyon misafir, 24 milyar dolar gelirle kapattıklarını anımsatan Çorabatır, bu rakamların salgın sürecine göre başarılı olduğunu, yılı İspanya, İtalya gibi rakip ülkelere göre Türkiye'nin çok iyi durumda geçirdiğini belirtti.

"Rusya, Ukrayna gerginliğine yönelik tedbirlerimizi alıyoruz"

Turizmde önemli pazarlardan olan Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğe değinen Çorabatır, "Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik hala devam ediyor. İnşallah kısa sürede barışçıl bir şekilde biter. Biz de bundan çok da etkilenmeyiz. Ama biz bununla ilgili çalışmalarımızı, tedbirlerimizi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılacak tüm stratejik hareketleri birlikte yapmaya başladık. Hemen onun tedbirlerini alıyoruz." dedi.

Sururi Çorabatır, küreselleşen dünyada insanların turizm anlayışının çeşitli sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerle değişkenlik gösterdiğini, tatil anlayışının artık değişmeye başladığını bildirdi.

Özellikle gastronomi turizmine yönelik eğilimin arttığına işaret eden Çorabatır, şunları söyledi:

"Her 100 kişiden 25'i gastronomi için seyahat ediyor, bu rakamlar her yıl giderek artıyor. Turizmde en iyi geliri olan alan gastronomi. Ülkemize gelen ziyaretçiler de deniz, kum, güneş gibi klasik tatil anlayışının dışında farklı yeme ve içme faaliyetlerini tercih etmeye başladı, ülkemiz bu bakımdan çok zengin altyapıya sahip. Dünyada en iyi üç mutfak arasında Türk mutfağı da yer alıyor."

Kaliteli hizmet, Antalya'yı dünya markası haline getirdi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da Antalya'nın "Türkiye'nin turizm başkenti" imajını tüm özellikleriyle yansıttığını belirtti.

Antalya'nın dünya turizminde marka şehir olduğunu vurgulayan Yağcı, "Türkiye'de bulunan her iki yataktan biri Antalya'da. Türkiye'ye gelen her 3 turistten biri Antalya'ya geliyor. Türkiye'de yapılan gecelemenin yaklaşık yüzde 55'i bu kentte yapılıyor. Bu nedenle Antalya turizmin başkenti. Antalya'da bin civarında bakanlık belgeli tesisimiz var ve bunun 420'si 5 yıldızlı otel. Dünyada en fazla ziyaretçi kabul eden 10 şehirden biri de Antalya." diye konuştu.

Kentte turizm alanında verilen hizmetin ve yiyecek içecek kalitesinin çok yüksek seviyede olduğunu aktaran Yağcı, bu durumun misafir memnuniyetini de daha üst sıralara taşıdığını kaydetti. Antalya'nın kaliteli hizmeti ile turizmde başarılı olduğunu ifade eden Yağcı, "Antalya'yı artık gastronominin de başkenti dememiz lazım. Çünkü girdiğiniz her otelde muhteşem gastronomi örneği, muhteşem bir yiyecek içecek hizmetinin sunulduğu bir ortam var." dedi.

Yağcı, iyilikte sınır olmadığını, daha iyisini yapmak için etkin çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık da gastronominin turizmi geliştirecek en önemli alanlardan biri olduğunu söyledi.

Turizmde dünya trendlerinin konuşulacağı zirve, yarın sona erecek.