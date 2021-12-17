Trakya Üniversitesi (TÜ) Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMER) tarafından düzenlenen "2. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu" başladı.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Balkanlar" temasıyla çevrim içi gerçekleştirilen sempozyumun açılış programında, Edirne'nin Balkanlar'ın ve İstanbul'un fethini hazırlayan şehir olduğunu söyledi.

Osmanlı'nın beylikten imparatorluğa geçişinde Edirne'nin büyük rol oynadığını belirten Tabakoğlu, "Osmanlı'nın en kudretli zamanlarını ruhunda muhafaza eden bir şehirdir Edirne. Edirne, Osmanlı'yı en iyi anlatan şehirdir." dedi.

Tabakoğlu, Balkanlar'ın ve Edirne'nin en iyi şekilde anlaşılması ve anlatılması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Trakya Üniversitesinin Balkanlar'ı misyon edinen bir anlayışla hareket ettiğini aktaran Tabakoğlu, 5 bini Balkanlar'dan olmak üzere toplam 5 bin 600 yabancı öğrencinin üniversitede eğitim gördüğünü ifade etti.

Sempozyum Başkanı ve Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Doç. Dr. Mustafa Hatipler, Balkanlar'ın jeopolitik ve jeostratejik konumu nedeniyle tarih boyunca önemini koruduğunu belirtti.

Balkanlar'ın yüzyıllar boyunca Osmanlı medeniyetine ev sahipliği yaptığını dile getiren Doç. Dr. Hatipler, şunları kaydetti:

"Bu sempozyumda Balkanlar, mimariden yönetime, ekonomiden musikiye, giyim kuşamdan mutfak kültürüne, edebiyat ve sanata kadar pek çok farklı konuda disiplinli bir yaklaşım içinde birer birer ele alınacak. Tarih boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Balkanlar'ı, tarihçiler güneyde Kitira Adası kuzeyde de Tuna ve Sava nehrine ulaşan bir yarımada olarak tanımlamıştır. Balkanlar, Osmanlı için her zaman önemli bir konumda olmuştur."

TÜ Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Tülay Canıtez de merkez olarak Osmanlı medeniyetini en iyi şekilde anlama ve anlatmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sempozyumda yurt içi ve yurt dışından birçok bilim insanı bildiri sunacak.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri

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