2.Uluslararası Kanser Günleri Duyurusu

Temmuz - 2021 - DUYURULAR { 11 } Yatay Geçiş Esaslari, Kontenjanları ve TakvimiYaz Okulu2. Uluslararası Kanser Günleri DuyurusuElektrik KesintisiBaşsağlığı (Veli Yılmaz'ın Annesi)Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları Hakkında DuyuruKPSS 2021/1 Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen...

Temmuz - 2021 - DUYURULAR { 11 } Yatay Geçiş Esaslari, Kontenjanları ve TakvimiYaz Okulu2. Uluslararası Kanser Günleri DuyurusuElektrik KesintisiBaşsağlığı (Veli Yılmaz'ın Annesi)Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları Hakkında DuyuruKPSS 2021/1 Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Adaylardan İstenen Belgelere İlişkin DuyuruElektrik KesintisiPersonel Yemekhanesi Hakkında DuyuruEBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) DuyurusuÖğretim Elemanı Alım İlanıMimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Özel Yetenek Sınavı DuyurusuCÜYÖS 2021 Sınav Giriş Belgeleri Erişime AçılmıştırVeda Yemeği (Prof. Dr. Fatih Mehmet Dervişoğlu)Başsağlığı (Serap Keskinbalta'nın Babası, Mehmet Ali Keskinbalta'nın Kayınbabası)CÜSEM Kursları Haziran - 2021 - DUYURULAR { 17 } Konut Tahsis (D Blok 1 Numara, L Blok 8 numaralı )2021-YKS Hakkında Duyuru 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021 - TUS) 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atananların DuyurusuÇok Amaçlı Salon Hizmet Vermeye BaşladıIII. Uluslararası Coğrafya Eğitimi KongresiSivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi KurulduAkademik Performans Destek Ödülleri (APED) Başvuruları Kesin Sonuçları Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınav Kılavuzu DuyurusuBaşsağlığı (Harun Sayan'ın Annesi)Akademik Performans Destek Ödülleri (APED) Başvuruları Sonuçları (Güncel)Sözleşmeli Personel Alım Sonucu (Yedek Adaylardan Yerleşenler)Maaş Promosyon İhalesi Hakkında Duyuru Datastream & EIKON Veritabanı Hakkında DuyuruBoş Lojman Duyurusu (L Blok 8 Numara, D Blok 1 Numara)Başsağlığı (Doç. Dr. Çağlar Yıldız'ın Babası)Maaş Kartı DağıtımıBahar Yarıyılı Final Sınavları Hakkında Duyuru2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) İç Hastalıkları (2. Grup) Yerleştirme Sonuçları1. Enerji Günleri Sempozyumu DuyurusuSözleşmeli Personel Alım Sonucu (Yedek Adaylardan Yerleşenler)2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Başvuranların DuyurusuMaaş Mutemetlerinin Dikkatine Mayıs - 2021 - DUYURULAR { 21 } Maaş Kartı Almayanlar Hakkında DuyuruKan Bağışı Duyurusu Gerçekleştirme Görevlileri DikkatineMaaş Kartı Almayanlar Hakkında Duyuru Dr. Öğr. Üyesi Netice Duman'a En Çok Beğenilen Bildiri ÖdülüBaşsağlığı (Prof. Dr. Emel Özkaya'nın Annesi)Başsağlığı (Necati Sayan'ın Oğlu)Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Sempozyumu Yapı Kredi Bankası Kart Ücretleri Hakkında DuyuruBaşsağlığı (Hilal Karataş'ın Kayınpederi)MAAŞ KARTI DAĞITIM TAKVİMİ"Uzaktan Uzağa, Gönülden Gönülle Eğitim" Online Sergi Duyurusu e-Transkript Belgesi DuyurusuBaşsağlığı (Doç. Dr. Fatih Karakuş'un Babası)Uluslararası Çalıştay/ ASASE2021 DuyurusuHatim Programı (Prof. Dr. Murat Sarıkaya)2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atananların Duyurusu2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) 1. Grup Yerleştirme SonuçlarıAra Sınav Mazeret Sınavı DuyurusuBaşsağlığı (Prof. Dr. Murat Sarıkaya)Akademik Performans Destek ÖdülleriEBYS HakkındaBaşsağlığı (Dr. Öğr. Üyesi Ülkü Yancı'nın Babası) Nisan - 2021 - DUYURULAR { 3 } CÜSEM Kurs DuyurusuHarcama Birimlerinin Dikkatine 2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) Yerleştirme Sonuçları Kapsamında Üniversitemize Atananların DikkatineBaşsağlığı (Prof. Dr. Şenay Çetinus'un Kayınbabası)4/B Sözleşmeli Personel İlanı Yerleşen Adaylar DuyurusuKonut Tahsis DuyurusuBaşsağlığı (Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz'ın Annesi)EBYS Hakkında DuyuruAfet Farkındalık Eğitimi DuyurusuBaşsağlığı (Cengiz Erol'un Babası )Başsağlığı (Hikmet Erdem'in Ablası)Başsağlığı (Doç. Dr. Adil Elik'in Kayınvalidesi)Merkez IP Değişiklik DuyurusuÖğretim Üyesi Alımı İptal İlanı2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ortak Dersler Hakkında Duyuru 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları HakkındaBoş Lojman DuyurusuBaşsağlığı (Dursun Saraydın'ın Abisi )Süt İşleme Tesisi Satışlara BaşlamıştırÜniversitemizde Üretilen %100 Organik Solucan Gübresi Satışlarımız BaşlamıştırAkademik Personel (Öğretim Üyesi) Alım İlanıSözleşmeli Personel Alım İlanıBaşsağlığı (Ali Özelma'nın Kayınvalidesi )Başsağlığı (Gonca Haris'in Kayınpederi)EBYS Hakkında Duyuru

Kaynak: Habermetre