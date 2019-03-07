Gaziantep'te 6 ülkeden 27 kadın sanatçının katılımıyla "2. Uluslararası Kadın Sanatçılar Çalıştayı Sergisi" açıldı.

Büyükşehir Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen sergi, Gaziantep Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, 6 ülkeden 27 kadın sanatçının resimleri yer aldı.

Vali Davut Gül, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sergiyi düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sanatıyla sanatçısıyla yükselen bir Gaziantep için çalıştıklarını belirterek, "Çalıştayın bu yıl uluslararası anlamda ikincisini düzenliyoruz. Birincisi de muhteşem olmuştu. Şimdi ikincisiyle de uluslararası sanat merkezi olma noktasındayız." ifadesini kullandı.

Gaziantep'in kadın dostu bir şehir olma noktasında, kadın ve erkeğin birlikte yaşadığı, kadınıyla erkeğiyle insana dokunan bir şehircilik anlayışıyla yola devam ettiğini ifade eden Şahin, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışla şehrimizi yeniden yapılandırıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından sergiyi gezen Gül ve Şahin sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA