2. Uluslararası İzmir Maratonu yarın koşulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2. Uluslararası İzmir Maratonu yarın koşulacak

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
2. Uluslararası İzmir Maratonu yarın koşulacak

2. Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir), "Sürdürülebilir bir dünya" temasıyla yarın yapılacak.

EURO 2020'de stadyum kapasiteleri belli oldu! Milli Takım'ın maçında tribünler dolup taşacak
EURO 2020'de stadyum kapasiteleri belli oldu! Milli Takım'ın maçında tribünler dolup taşacak
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı
İzmir'de askeri uçak düştü! Denize düşen 2 pilot böyle kurtarıldı

2. Uluslararası İzmir Maratonu (Maratonİzmir), "Sürdürülebilir bir dünya" temasıyla yarın yapılacak.

Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan 400 atletin katılacağı maratonun startı, saat 08.00'de Şair Eşref Bulvarı'ndaki İZFAŞ binası önünden verilecek.

42 kilometrelik yarışta atletler, startın ardından Şair Eşref Bulvarı'nı takip ederek Alsancak Garı önünden Altınyol'a çıkacak ve Bostanlı İskele'de ilk dönüşü gerçekleştirecek. Aynı parkuru takip ederek Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İzmir Marina'ya kadar gidecek atletler, Lozan Meydanı'nda yarışı sonlandıracak.

Saat 07.20'de başlayacak 10 kilometre yarışında ise 914 sporcu mücadele edecek. Katılımcılar startın ardından Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Köprü Tramvay Durağı'ndan dönüş yaparak başlangıç noktasında yarışı tamamlayacak.

Maratonİzmir'e katılanlar yarın yarış alanına tek noktadan ve sağlık önlemleri çerçevesinde alınacak. Her sporcu bir diğerinden en az 1,5 metre uzaklıkta olacak. Yarışın startı her üç saniyede bir dörderli gruplar halinde verilecek.

Öte yandan, Maratonİzmir nedeniyle yarın saat 05.00'ten 13.00'e kadar yarış parkurunda bazı düzenlemeler yapılarak, trafik akışı tek şeritten sağlanacak. Saat 06.15-13.00 arası Konak-Karşıyaka istikametinde vapur seferleri yapılmayacak. Parkur üzerinde yer alan tramvay hatlarında 13.00'e kadar sefer olmayacak.

Bazı otobüs seferlerinde yapılan güzergah değişiklikleri de "www.eshot.gov.tr" internet sitesinden takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mario Draghi Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Demet Akalın Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Diego Ali Koç Ersun Yanal Ümit Öztürk Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 2. Uluslararası İzmir Maratonu yarın koşulacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 09:19:29. #1.16#
title