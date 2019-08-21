"2. Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı" İstanbul'da düzenlenecek

21.08.2019 10:08

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) iş birliği ile 26-28 Ağustos'ta, "2. Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı" yapılacak.

FSMVÜ'den yapılan açıklamaya göre, İslami mimari alanında çalışan farklı ülkelerden uzmanlar, mimari miras varlıklarının korunması, yönetimi ve geleceğe aktarımı konusunda yürütülen çalışmaları tartışmaya açmak ve sürdürülebilir kentsel gelişimde farklı yaklaşımları ele almak üzere "2. Uluslararası İslami Mimari Mirası Konferansı"nda bir araya gelecek.

FSMVÜ ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi ortaklığında düzenlenen konferans, bu yıl 26-28 Ağustos'ta FSMVÜ Topkapı yerleşkesinde gerçekleşecek.

Konferans

Malezya, Endonezya, İtalya, Bosna Hersek, Kosova, Ürdün ve Cezayir'den katılımın olacağı konferans, "Mamur Çevre ve Gelecek" ana temasıyla toplanıyor. Ana temanın dışında Politika ve Yönetim, Teori ve Felsefe, Teknoloji, Tasarım İnovasyon ve Sürdürülebilir Gelişme alt temalarında hazırlanan tebliğler, 2 gün boyunca paralel oturumlarda sunulacak.

Konferans ile akademik ve entelektüel söylem için başlatılan uluslararası platformun geliştirilmesi, ilgili kişiler ve kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının ve ortak araştırmaların kolaylaştırılması ve yeni araştırmalara zemin oluşturacak iletişim ağının genişletilmesi amaçlanıyor.

Prof. Dr. Abdul Razak Sapian, Prof. Dr. Suha Özkan, Prof. Dr. Jamel Akbar, ilk gün konuşmacıları olarak konferansta yer alacak. Programın ikinci günü Prof. Dr. Sadettin Ökten "İslam Medeniyet Tasavvurunda Sanat Eseri Üzerine Bir Deneme" ve Prof. Dr. İbrahim Numan, "Mimari Mirasın Geleceği Hakkında" başlıklı konuşma yapacak.

Kaynak: AA