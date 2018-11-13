2. Uluslararası Hat, Tezhip, Minyatür ve Çini Yarışması Sonuçlandı

YARIŞMAYA BİRBİRİNDEN KIYMETLİ 117 ESER BAŞVURDU

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın İslam sanatları ve kültürünün en önemli başkentlerinden birisi olduğunu; hat, tezhip ve çini gibi sanatların Konya'da büyük ilgiyle yaşatıldığının altını çizerek, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2016'da ilk kez düzenlediğimiz Uluslararası İslam Sanatları Yarışması'nın ikincisini düzenledik. İki yılda bir düzenlediğimiz yarışmaya dünyanın farklı ülkelerinden eserler katıldı. Eserler jürimiz tarafından değerlendirilerek ödül alacaklar belirlendi. 7 Aralık'ta da Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapacağımız törenle dereceye girenler ödüllendirilecek. Ayrıca 7-17 Aralık tarihleri arasında bu yarışmada ve önceki yarışmada ödül alan tüm eserlerimiz Konya Büyükşehir Belediyesi Konyanüma'da sergilenecek. Konya da böylece çok önemli bir misyonu yerine getirmiş olacak" dedi.

SERGİYE TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİ DAVET EDİYORUZ

Başkan Uğur İbrahim Altay, geleneksel sanatların yaşatılması adına düzenledikleri yarışma dolayısıyla çok mutlu olduklarını belirterek, yarışmada dereceye giren eserlerin ödüllendirileceği törene ve eserlerin sergileneceği Konyanüma'ya tüm vatandaşları davet etti. Altay, şunları dile getirdi: "Yarışmamıza eserleriyle katkıda bulunan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Yine çok yoğun bir şekilde çalışan jüri üyelerine teşekkür ediyoruz. Hem 7 Aralık'taki ödül törenine hem de 7-17 Aralık'ta Konyanüma'da gerçekleştirilecek sergiye Konyalı hemşehrilerimizi ve o tarihte şehrimizde bulunan tüm vatandaşlarımızı sergimize davet ediyoruz" dedi.

YARIŞMANIN JÜRİ ÜYELERİ

Yarışmanın jürisinde bulunan alanında uzman Ali Toy, Davut Bektaş, Fatih Özkafa, Fatma Özçay, Gülçin Anmaç, Güvenç Güven, Levent Kum, Nilüfer Kurfeyz ile Ahmet Köseoğlu'nun (Konya Büyükşehir Belediyesi) değerlendirmeleri sonucu dereceye giren eserler belirlendi.

HAT SANATINDA DERECEYE GİREN İSİMLER

Hat dalında Endonezya'dan Huda Purnawadi birinci, Malezya'dan Abdul Baki Bin Abu Bakar ikinci ve Mısır'dan Ahmet Rafat Abdulhamid Ahmet üçüncü oldu. Suriye'den Mahmoud Doshou, Mısır'dan Omar Nur Fuad, İran'dan Ahmet Ali Namazi mansiyona layık görülürken; 3 eser de sergileme için seçildi.

TEZHİP'TE DERECEYE GİRENLER

Tezhip dalında yarışmaya İstanbul'dan katılan Saliha Çığ birinci, İran'dan Pegah Shafiei ikinci olurken, üçüncülüğü ise İstanbul'dan katılan Hüsna Kılıç elde etti. Tezhip dalında İran'dan Mohammed Hossain Aghamiri, Özbekistan'dan Şahalım Şahmansurov ve İstanbul'dan Vildan Sert mansiyona layık görülürken; 3 eser sergilemeye seçildi.

MİNYATÜR'DE DERECEYE GİRENLER

Minyatür dalında yarışmaya Ankara'dan katılan Serap Onur Matalon birinci, İstanbul'dan Soner Şahin ikinci olurken, yarışmaya Ankara'dan katılan Figen Kubatoğlu ise üçüncü oldu. Ankara'dan Sevim Ergut ve İran'dan Rasoul Gandomi'nin eserleri mansiyona layık görülürken, 3 eser de sergileme için seçildi.

ÇİNİ'DE DERECEYE GİRENLER

Çini dalında yarışmaya Konya'dan katılan Canan Ünal birinci, Kütahya'dan Gülseren Öztuğcu ikinci ve yine Kütahya'dan Nurettin Çetin üçüncü olurken; Kütahya'dan Salih Sarıçam, Kütahya'dan Nezire Güleş ve Konya'dan Melahat Büyüksütcü mansiyona layık görüldü. 6 eser de sergilemeye seçildi.

ESERLER DAİMÎ OLARAK SERGİLENECEK

Birkaç yarışmadan sonra biriken eserler uluslararası bir müzede daimî olarak sergilenecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiye Türkçe, İngilizce, Arapça olarak konya.bel.tr/islamsanatlari sayfasından ulaşılabiliyor.