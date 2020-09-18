2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi 16 Ekim'de gerçekleştirilecek
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2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi 16 Ekim'de gerçekleştirilecek

Türk gıda sektöründen iş adamları, sanat, siyaset ve akademi dünyasının temsilcilerini deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya getirecek 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenecek.

2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi 16 Ekim'de gerçekleştirilecek
18.09.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:24

Türk gıda sektöründen iş adamları, sanat, siyaset ve akademi dünyasının temsilcilerini deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya getirecek 2. Uluslararası Gıda Kalite Zirvesi, 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenecek.

Zirveyi düzenleyen LOB'IN (Leaders Of Branding Intelligence Summit) Turkey tarafından yapılan açıklamada, etkinlikle gıda sektöründe kalite bilincinin yerleştirilmesi ve gıda güvenilirliğinin öneminin vurgulanmasının amaçlandığı vurgulandı.

Gıda güvenilirliğinin Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında da gündemde olduğuna işaret edilen açıklamada, gıda ve üretim verimliliği açısından Türkiye'nin önemli bir yerinin bulunduğu belirtildi.

Zirvenin, sorunların tespitinde önemli bir mihenk taşı olacağı, gıdada üretici sorumluluğu ve satış noktalarına ilişkin konuların tartışılacağı kaydedilen açıklamada, katılımcı markalara ürünlerini tanıtabilecekleri stantlar tahsis edileceği de bildirildi.

Açıklamada, sorunların kamuoyuyla paylaşılmasına fırsat verilmesinin yanı sıra sektör temsilcileriyle iş birliği imkanlarının geliştirilmesine de olanak sağlanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Zeynep Çetinkaya
Zeynep Çetinkaya
AA Editörü
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