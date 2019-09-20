'2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne Orta Karadeniz damgası

20.09.2019 10:07

SAMSUN (İHA) – "Anadolu'dan Dünyaya" temasıyla "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" başladı.



Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi" 21 Eylül'e kadar devam edecek. Zirve, ilk gününde açılış töreninde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Emine Erdoğan açılış konuşmalarını gerçekleştirmelerinin ardından, coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği fuar alanında stantların katılımcılara sunduğu ikramlar eşliğinde devam etti. Ayrıca gün boyunca birçok panel, eğitim ve etkinliğe ev sahipliği yaptı.



22 tescilli ürünü ile Orta Karadeniz Bölgesi göz dolduruyor



Orta Karadeniz Bölgesi'ne ait coğrafi işaretli ürünler, Zirve'de Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Valilikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları işbirliğinde düzenlenen T17-18-19-20-21 numaralı stantlarda tanıtılmakta. Orta Karadeniz Bölgesi stantlarında Amasya misket elmasından, Çorum leblebisine, Samsun simidinden Tokat Niksar cevizine kadar yirmi iki farklı tescilli ürün sergilenmekte. İlgili kurum kuruluş temsilcileri, milletvekilleri de stant alanlarını ziyaret ederek, bölgenin ekonomik değer taşıyan tescilli yöresel ürünleriyle tanıtımının yapılmasından ve ziyaretçilerin yoğun ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirmekte.



Bir zirveden fazlası



"2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nin temel amacı, Türkiye coğrafyasına ait ürünlerin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayarak ülkenin coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete geçirmek ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanmasına ve kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak. Bunun yanı sıra zirve ile coğrafi işaretlerin ekonomik, sosyal ve kültürel getirileri konusunda farkındalık oluşturulması, dünya ile uyum için bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulması, üreticiler/satıcılar ile yerel, ulusal ve uluslararası alıcıların bir araya getirilerek ülkenin coğrafi işaretlerinin uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması ve yerel ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik işbirliği platformları oluşturulması, gelecek dönemlerde gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlar için altyapı oluşturulması hedeflenmekte. Benzer organizasyonlardan farklı olarak konferans programı, eğitim kampları, coğrafi işaretler fuarı, B2B toplantıları (ikili iş görüşmeleri) ve daha birçok etkinliği bir arada bünyesinde barındıran zirve, katılımcılara coğrafi işaretler alanında daha fazla bilgi ve deneyim edinme, son gelişmeleri anlama, network ve ticari ilişkiler geliştirme gibi çok yönü avantajlar sağlamakta. Zirve kapsamında Avusturya, İtalya, Gürcistan, Güney Afrika, Ekvator ve Tanzanya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin büyükelçilikleri, Ankara başta olmak üzere çeşitli illerin valilikleri ile oda ve borsalar stant açarken stantlarda ülke, bölge ve yörelerin geleneksel ürünleri sergilenmekte. Yerli ve yabancı alım heyetleri söz konusu stantlarda ürünlerini tanıtarak, üreticilerle temas kurmakta. - SAMSUN

Kaynak: İHA