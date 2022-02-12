2. Uluslararası Beslenme Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı düzenlendi

Sabri Ülker Vakfı tarafından "Uluslararası Beslenme Sağlık Okuryazarlığı ve Eğitim Konferansı"nın bu yıl ikincisi gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabri Ülker Vakfının ev sahipliğinde düzenlenen konferansta, Türkiye'den ve yurt dışından alanında uzman isimler dijital platform üzerinden bir araya geldi.

Konferansta bu yıl salgında çocukların eğitim süreci, çocuk ruh sağlığının nasıl desteklenmesi gerektiği, sağlık ve iyilik hali üzerindeki olumsuz etki ve zorluklarla başa çıkma ve korumanın yolları ile dijitalleşme konuları tartışıldı. Konferansta ayrıca, çocukların salgın sürecinden en az etkilenmelerini sağlamak için ulusal ve uluslararası alanda uzman isimler, alınabilecek önlemleri ve çözüm önerilerini katılımcılara sundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Hasan Atalay, yaptığı konuşmada, yüz yüze eğitimin 2020 ve 2021 yıllarında belirli bir süre aksadığını anımsatarak, okulları açık tutabilmek için çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Okulların, akademik öğrenmenin yanı sıra öğrencilerin ruh ve beden sağlıkları için uygun ortamları sağlayarak, yaşamları boyunca sağlıklı davranışları benimsemeleri ve bunu sürdürmeleri için gereken tutum ve uygulama becerilerini güçlendirdiğini aktaran Atalay, şunları kaydetti:

"UNICEF tarafından açıklanan verilere göre, dünya genelinde 168 milyondan fazla çocuk -dünya genelinde her 7 çocuktan biri- okullarının neredeyse bir yıl boyunca tamamen kapatılması ile yüz yüze eğitimlerinin dörtte üçünden fazlasını kaçırdı. Okullar ne kadar uzun süre kapalı kalırsa, çocuklar da çocukluğun tüm kritik unsurlarından o kadar süre mahrum kalıyor. Bu bilinç ve sorumluluk ile Bakanlığımız okul sağlığı çalışmalarına ilişkin toplumsal bilincin özellikle çocuklar ve gençlerden başlamak üzere oluşabilmesi için birçok program, faaliyet, proje ve çalışma yürütüyor. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımıza mutlu olacakları ve kendilerini ifade edebilecekleri nitelikli eğitim ortamları sunmak için yoğun bir çabanın içinde olduğumuzu belirtmek isterim."

"Fazla bilgi yüklenmesi dijital obeziteye neden olabiliyor"

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, çocuklarda salgın sürecinde artan dijitalleşme ve teknoloji kullanımıyla ilişkili yıkıcı etkileri gözlemlediklerine dikkati çekti.

Çocukların ekran başında geçirdikleri sürenin bağımlılığa dönüşmesinin, aile ve sosyal hayatta sorunlar yaşamasına neden olabildiğini vurgulayan Seferoğlu, "Son yıllarda üstünde çok yoğun tartışılan kelime olan dijital bağımlılık, bireyin internet kullanımını kontrol edememesi, aşırı kullanımından dolayı iş, aile ve sosyal hayatında sorunlar yaşaması şeklinde tanımlanabilir. Bu durum aynı zamanda birer dijital ebeveyn olmanın gereğidir. Çocuklara rehberlik yapmak, açık iletişim kurarak onlara zarar verecek bir takım durumlar hakkında bilgilendirmeler yapmak, onları yönlendirmektir. Vücudun ihtiyacından fazla miktarda kalorinin yüklenmesi obeziteye neden oluyorsa benzer şekilde zihne kullanabileceğinden fazla miktarda bilgi/bildirim yüklenmesi de dijital obeziteye neden olabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Casey Eye Institute Göz Hastalıkları Anabilim Dalından Dr. Oğul Üner, uzun süreli ekran kullanımının görme bozukluğu konusunda ciddi etkisi olduğunu salgınla daha iyi anladıklarını belirterek, geçen yıl yayımlanan ve 120 binin üzerinde çocuğun bulunduğu bir araştırmaya göre, sadece 2020'de miyop hastalığında 2-3 kat artış gözlemlendiği bilgisini paylaştı.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hünkar Korkmaz, tabletlere ulaşmanın eğitime ulaşmak olmadığını, çözüm konusunda adım atarken sorun yaşayan çocuklara danışmak gerektiğini kaydetti.

Melbourne Üniversitesi Beslenme Bölümünden Dr. Anita Lawrence, dünya genelinde yapılan son araştırmalarda, salgın ve buna bağlı karantinaların çocukların ve ergenlerin diyetleri üzerindeki etkilerine ilişkin son derece karışık sonuçlar elde edildiğini aktardı.

Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, bu yıl ikincisini düzenledikleri etkinlikle salgın gibi zorlu süreçlerde çocuklara nasıl yaklaşılmasının en sağlıklı yol olabileceğini uzmanlardan dinleyerek kamuoyunda farkındalık sağlamaya çalıştıklarını aktardı. Mutuş, vakfın sağlıklı yaşam ve gıda alanlarında bilimsel bilgiyi topluma ulaştırmada Türkiye ve Avrupa'da örnek gösterilen projeler üretmeye devam edeceğini bildirdi.

Konferans, annelerin salgında nasıl bir eğitim süreci yönettiklerini anlattıkları panel ile sona erdi.