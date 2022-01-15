2. Uluslararası Adelaide Tenis Turnuvası'nda kazananlar belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2. Uluslararası Adelaide Tenis Turnuvası'nda kazananlar belli oldu

2. Uluslararası Adelaide Tenis Turnuvası'nda kazananlar belli oldu
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

2. Uluslararası Adelaide Tenis Turnuvası'nı, tek kadınlarda ABD'li Madison Keys, tek erkeklerde Avustralyalı Thanasi Kokkinakis kazandı.

2. Uluslararası Adelaide Tenis Turnuvası'nı, tek kadınlarda ABD'li Madison Keys, tek erkeklerde Avustralyalı Thanasi Kokkinakis kazandı.

Avustralya'nın Adelaide kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, ABD'li tenisçiler Alison Riske ile Keys karşılaştı.

1 saat 6 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Keys, yaklaşık iki buçuk yıl aranın ardından kupa sevinci yaşadı. 26 yaşındaki tenisçi, kariyerindeki 6'ncı WTA şampiyonluğuna ulaştı.

Tek erkekler finalinde ise Fransız Arthur Rinderknech'i 6-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Kokkinakis, kupaya uzandı. 25 yaşındaki tenisçi, kariyerindeki ilk ATP şampiyonluğuna, evinde düzenlenen turnuva ile ulaştı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

2. Uluslararası Adelaide Tenis Turnuvası'nı, tek kadınlarda ABD'li Madison Keys, tek erkeklerde Avustralyalı Thanasi Kokkinakis kazandı.

title