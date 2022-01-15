2. Uluslararası Adelaide Tenis Turnuvası'nda kazananlar belli oldu

2. Uluslararası Adelaide Tenis Turnuvası'nı, tek kadınlarda ABD'li Madison Keys, tek erkeklerde Avustralyalı Thanasi Kokkinakis kazandı.

Avustralya'nın Adelaide kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, ABD'li tenisçiler Alison Riske ile Keys karşılaştı.

1 saat 6 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Keys, yaklaşık iki buçuk yıl aranın ardından kupa sevinci yaşadı. 26 yaşındaki tenisçi, kariyerindeki 6'ncı WTA şampiyonluğuna ulaştı.

Tek erkekler finalinde ise Fransız Arthur Rinderknech'i 6-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Kokkinakis, kupaya uzandı. 25 yaşındaki tenisçi, kariyerindeki ilk ATP şampiyonluğuna, evinde düzenlenen turnuva ile ulaştı.