2. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali Edirne'de başladı

Edirne'de 3 gün sürecek 2. Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Festivali başladı.

Arda Bisiklet Derneği (ARDABİS) tarafından düzenlenen festival kapsamında yurt içi ve yurt dışından gelen 100 bisiklet sporcusu Trakya Üniversitesinin Meriç Nehri kenarında yer alan sosyal tesiste oluşturulan festival alanında çadırlarını kurdu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun startını verdiği festival kapsamında bisikletliler, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarına bisiklet turu düzenleyecek.

Katılımcılarla festival alanında bir araya gelen Vali Canalp, yapımına başlanan "3 Nehir 1 Projesi" çerçevesinde 30 kilometrelik bisiklet yolunun kente kazandırılacağını söyledi.

Büyük bir bisiklet yolu inşa edileceğini vurgulayan Canalp, "30 kilometrelik bisiklet parkuru emin olun ki Türkiye'de ve dünyada eşine rastlanmayacak kadar güzellikte bir alan olacak. 3 Nehir 1 Şehir projesi için nehir zemininde sağlamlaştırma çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında nehirlerin etrafında dinlenme alanları ve bisiklet yolları olacak. Bu bisiklet yollarının toplam uzunluğu 30 kilometre olacak. Bu dünya rekoru olacak." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Gürkan ise kentte bisiklet yollarının genişletilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bisiklet sağlıklı yaşam için önemli. Edirne'de bisiklet kullanımı son 10 yıldır ciddi bir ivme kazandı bu bizi sevindiriyor." dedi.

Konuşmaların ardından ARDABİS Başkanı Mehmet Fidan, Vali Canalp, Belediye Başkanı Gürkan, Rektör Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen'e forma hediye edildi.

Festival, 19 Eylül Pazar günü sona erecek.