2. Ulusal Türkçe Kürtçe Oyun Yazma Yarışmasına başvurular uzatıldı - Haberler
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2. Ulusal Türkçe Kürtçe Oyun Yazma Yarışmasına başvurular uzatıldı

AA, Osman Bilgin - Güncel
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2. Ulusal Türkçe Kürtçe Oyun Yazma Yarışmasına başvurular uzatıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Rasim Öztekin anısına düzenlediği 2. Ulusal Türkçe Kürtçe Oyun Yazma Yarışmasında başvurular 7 Şubat'a kadar uzatıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Rasim Öztekin anısına düzenlediği 2. Ulusal Türkçe Kürtçe Oyun Yazma Yarışmasında başvurular 7 Şubat'a kadar uzatıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatrosu (DBŞT), çalışmalarına devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı, oyun yazarlığını ve oyun çevirmenliğini geliştirmek oyun yazarlarına, genç yazar adaylarına cesaret vermek, tiyatro sanatına nitelikli eserler kazandırmak, yerli tiyatro eserlerinin en yeni örneklerini okuyucuyu seyircilerle buluşturmak ve ülke tiyatrosu oyun repertuarını genişleterek yazarları desteklemek amacıyla düzenlediği 2. Ulusal Türkçe Kürtçe Oyun Yazma Yarışmasına başvuruları 7 Şubat'a kadar uzattı.

Serbest temalı yarışmada seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmenin ardından birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin 500, 1. ve 2. mansiyon 5 bin lira ile ödüllendirilecek.

AA / Osman Bilgin - Güncel

Rasim Öztekin, Diyarbakır, oyunlar, Kürtçe, Güncel, Haber

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