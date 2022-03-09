2. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi ETÜ ev sahipliğinde düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAUM) tarafından 2. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği hususunda farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini artırmak, bireylerinin bu konuya hassasiyetle yaklaşmalarını sağlamak ve atılması gereken adımları ele almak amacıyla EKAUM tarafından düzenlenen 2. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde düzenlendi.

Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonunda hibrit olarak düzenlenen etkinliğe; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kacıroğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elanur Yılmaz Karabulutlu, Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Prof. Dr. Şennur Tutarel Kışlak, EKAUM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emel Zorluoğlu Akbey, ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Ülke çapındaki 50 üniversiteden 100 makalenin gönderildiği ve 16 bildirinin sunulduğu kongrenin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan ve sözlerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak başlayan Rektör Bülent Çakmak, "EKAUM ekibimizin organizasyonunda 2. sini gerçekleştirdiğimiz Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi'nin öğrencilere yönelik olması bu kongreye ayrı bir anlam kazandırıyor. Tabi bu anlamı başkaları da fark etmiş olacak ki; üniversitemiz Dünya Gazetesi ve Koç Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Türkiye'nin Lider Kadınları Ödül Töreninde Kadınların Geleceğini Güçlendiren Üniversite Ödülünü almaya layık görüldü. Bu nedenle EKAUM yönetimine ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Kadın-erkek eşitliğinin toplumsal adalet açısın da değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Rektör Çakmak, "Toplumsal eşitlik konusunun kadın merkezli bir konumdan insan merkezli bir konuma kaydırılması gerekiyor. Çünkü kadın hakları noktasında yaşanan sorunların temelinde olayın insani boyutu gözden kaçırılabiliyor. Zira bizim kadim kültürümüzde en şereflisi insandır, kadın ve erkek ayrımı yoktur. Bu noktada adaleti ve hakkaniyeti sağlamak gerekiyor. Düzenlediğimiz kongre de bunları değerlendirmek için önemli bir fırsat olacak. Bu vesileyle kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin bildirileni sunması ile devam eden programın kapanış konuşmasını yapan EKAUM Müdürü Emel Zorluoğlu Akbey, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz kongremizde ilkinden daha yoğun ilgi görmemiz bizi oldukça memnun etti ve bir sonraki kongremiz için heyecanlandırdı. Bu anlamda kongremize bildiri özetlerini gönderip bize destek olan tüm öğrenci arkadaşlarımıza büyük minnettarlık duyuyoruz. Ayrıca konuşmacılarımızı dinleyerek soru, itiraz ve katkılarıyla, kongremizin zengin bir platforma dönüşmesini sağlayan tüm genç arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki kongremizde tekrar görüşmek ümidiyle "diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel