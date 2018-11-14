2. Ulaşım Günleri" Sektör Temsilcilerini Buluşturdu

Ulaştırma Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen 2. Ulaşım Günleri Çalıştayı'nın, sektör temsilcilerini bir araya getirdiği bildirildi.

Yalova Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, programda konuşan Yalova Valisi Muammer Erol'un, göreve başladığı bir haftalık süre boyunca şehrin en büyük sıkıntısının ulaşım olduğunu gözlemlediğini dile getirerek, "Bu nedenle Ulaştırma Mühendisliği bölümümüzün öncelikle içinde bulunduğu şehirdeki ulaşım hizmetlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamasını diliyorum." dediği ifade edildi.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ise Ulaştırma Mühendisliği'nin Türkiye'de ilk kez Yalova Üniversitesi'nde kurulduğunu hatırlatarak "Ulaştırma Mühendisliği, ilk bakışta İnşaat Fakültesi'nin bir bölümü gibi düşünülse de hem ülkelerin hem de şehirlerin çok önemli bir problemi olması sebebiyle ayrı bir bölüm olmayı hak ediyor. İlk açıldığı yıllarda öğrenciler Ulaştırma Mühendisliği'ne daha çok ilgi gösterirken son yıllarda bir düşüş gözlemliyoruz. Bu nedenle bölümümüzü tanıtmak için biraz daha gayret sarf etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın "Ulaştırma ve Önemi" başlıklı sunum gerçekleştirdiği ifade edildi.

4 oturumdan oluşan çalıştayda, kentsel dönüşümden trafik sistemlerine, ulaşım alt yapılarının bakımından ulaşımın planlanması ve modellenmesine kadar çok sayıda konunun masaya yatırıldığı kaydedildi.

Çalıştaya, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdür Yardımcısı İsmail H. Murtazaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Feyzullah Gündoğu, Bursa Ulaşım-Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Niyazi Türlü ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın katıldığı aktarıldı.