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2. Türkçe Muafiyet Sınavı Hakkında

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2. Türkçe Muafiyet Sınavı Hakkında

30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE 2. MUAFİYET SINAVI YAPILACAKTIR.

30 EYLÜL 2021 TARİHİNDE 2. MUAFİYET SINAVI YAPILACAKTIR. SINAV YÜZ YÜZE UYGULANCAKTIR.

SINAV YERİ: Tömer (ZİHNİ DERİN YERLEŞKESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ GİRİŞ KAT)

SINAV TARİHİ: 30 EYLÜL 2021

SINAV SAATİ: 10. 00

ÖNEMLİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ BELGELERİNİ YANINDA GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. MUAFİYET SINAVINA DIŞARIDAN KATILACAKLAR İSE AŞAĞIDAKİ MUAFİYET SINAVI KAYIT İŞLEMLERİNİ TAMAMLAMALIDIR.

1. Türkçe Muafiyet Sınavı Başvuru Formu eksiksiz, fotoğraflı ve imzalı biçimde doldurulmalıdır.

2. TR48 0001 0023 1392 4503 9950 01 Ziraat Bankası Iban Hesabına 300 TL RTEÜ - TÖMER MUAFİYAT SINAV ücreti yatırılmalıdır. Dekont bilgilerinde öğrencinin ad-soyad bilgisi de yer almalıdır.

3. Pasaport Fotokopisi, ücret yatırıldıktan sonra dekont ve başvuru formu ile birlikte gönderilmelidir.

4. Sınav Kayıt işleminin tamamlanması içinTürkçe Muafiyet Sınavı Başvuru Formu, Pasaport Fotokopisi ve dekontun tomer@erdogan. edu. tr e- posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için:

TÖMER Telefon: 0464 223 61 26

Dahili: 1162

E-Posta: tomer@erdogan. edu. tr

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