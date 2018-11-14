Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi araştırmasında Türkiye'nin 60'ıncı sıradan 43'üncü sıraya yükseldiğini belirterek, "Bir yıl içinde gerçekleşen bu 17 basamaklık yükseliş, ülkemizin yatırım ortamı reformu çalışmalarını ne derece ciddiye aldığını ve başarılı olduğunu göstermektedir." dedi.

Rumeli, bir otelde düzenlenen 2. Türk-Yemen İş Forumu toplantısında, Körfez ülkelerinden komşularla karşılıklı ilişkilere özel önem verildiğini söyledi.

Türkiye'nin son 15 yılda birçok alanda atılım yaptığını ve Körfez yatırımcılarına kazan-kazan yaklaşımı ile önemli ticaret imkanları ve stratejik yatırım fırsatları sunduğuna işaret eden Rumeli, "Arda Ermut başkanlığında, Ofisimizin ülkemizdeki birimleri ve dünyadaki danışmanlar ağımıza ek olarak, 26 kalkınma ajansımız ve 81 ildeki yatırım destek ofislerimiz ile global yatırımcıların vazgeçilmez hizmet ve rehberlik noktası haline geldik." diye konuştu.

"Bölgedeki ticaret ve iş imkanlarına odaklanacağız"

Rumeli, tanıtım ve destek çalışmaları kapsamında geçen hafta Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkelerinden 60'a yakın misafir iş heyeti ile Antalya'da program düzenlediklerini anımsattı.

Antalya'da bölgenin yaş sebze-meyve ve tarım potansiyelini kapsamlı bir iş birliği programı eşliğinde ele aldıklarını belirten Rumeli, şöyle konuştu:

"Bu hafta ise Mevlana Kalkınma Ajansı'mız ile ikincisini düzenlediğimiz; ülkemizin tarım, hayvancılık ve sanayi alanında önemli bir bölgesi olan Konya ve Karaman'ı değerli misafirlerimiz ile değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu program ile Konya'mızın 9 OSB'si başta olmak üzere bölgedeki ticaret ve iş imkanlarına odaklanacağız. Bu çalışmalarımız neticesinde ülkemiz artık global sermayeli firmalar tarafından çok daha yakından tanınan ve yatırım tercihlerinde önem addedilen bir ülke haline geldi. Ülkemizin katlanarak artan üretim, ihracat ve yabancı sermayeli firma rakamlarını bu sevindirici gelişmelerin somut yansımaları olarak görebiliriz."

"Türkiye, dünyada bu alanda en iyi 10 reformist ve örnek ülkeler arasında"

Rumeli, iş dünyasına daha uygun bir yatırım ortamı sunabilmek adına yürütülen reformlar ve kazanımlarla Türkiye'nin bölgesinde güvenilir bir ülke ve cazibe merkezi konumunu güçlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi araştırmasında Türkiye, 190 ülke arasından 60'ıncı sıradan 43'üncü sıraya yükseldi. Bir yıl içinde gerçekleşen bu 17 basamaklık yükseliş, ülkemizin yatırım ortamı reformu çalışmalarını ne derece ciddiye aldığını ve başarılı olduğunu göstermektedir. Aynı çalışmada ayrıca Türkiye, dünyada bu alanda en iyi 10 reformist ve örnek ülkeler arasında gösterilmiştir. Ülkemiz iç ve dış kaynaklı birçok tehdit ve ciddi saldırılar yaşamasına rağmen gelişmesine ve büyümesine hızla devam etmektedir. Global arenada ülkemiz adına ekonomi ve yatırım ortamında elde edilen bu başarıların tümü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde başlatılan ve kararlılıkla takip edilen özverili çalışmalar sonucunda gerçekleşmektedir."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise Yemen'deki iç karışıklıktan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Büyükdede, "Tarihi, kültürel ve inanç bağlarımızın olduğu dost ve kardeş ülke Yemen'deki yaşanan ve bizleri de yaralayan olayların son bulmasını Allah'tan diliyorum. Aslında sadece Yemen'de değil tüm Müslüman coğrafyada bizleri yaralayan acıların ve akan kanın son bulması Müslümanlar olarak hepimizin ortak dilediğidir. İnşallah, Yemen halkının istediği yol haritasına uygun bir anayasa yapılır ve Yemen de huzur bulur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) öncülüğünde düzenlenen program kapsamında, Konya'ya gelen yaklaşık 50 Yemenli iş adamı, gıda, tekstil, sanayi ve enerji alanlarında 400'e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Karaman Valisi Fahri Meral, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger, oda başkanları, iş dünyasının temsilcileri ile çok sayıda iş adamı katıldı.