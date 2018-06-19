2 Türk Komşusunu Öldüren Suriyeli Katil Zanlısı, Kaçmaya Çalışırken Sınırda Yakalandı

Gaziantep'te 2 Türk komşusunu öldüren Suriyeli katil zanlısı sınırda yakalandı. Şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

SİLAHLI KAVGANIN FİRARİ ŞÜPHELİSİ SINIRDA YAKALANDI

Gaziantep'te çıkan silahlı kavganın firari zanlısı Suriye sınırında yakalandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuzeli ilçesine bağlı Şimşik Piyade Hudut Karakolu ekipleri, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmek isteyen bir kişi tespit etti.Söz konusu kişiyi yakalayan ekipler, yaptıkları kimlik kontrolünde, Suriye uyruklu M.H'nin Gaziantep'te önceki gün yaşanan silahlı kavganın firari şüphelisi olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ SORGULANMAK ÜZERE JANDARMA'YA TESLİM EDİLDİ

Şüpheli M.H, işlemleri yapılmak üzere Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.Merkez Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesi'nde iki gün önce çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, iki kişi yaralanmıştı.

GAZİANTEP'TE ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ ÖLMÜŞ, 6 KİŞİ YARALANMIŞTI

Merkez Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde, Mustafa Okan (46) ve ismi henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen tartışma, Suriye uyruklu 5 kişi ile Mustafa Okan'ın oğlunun dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.Kavga sırasında, yaralanan Suriyeli uyruklu bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mustafa Okan ve oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Baba Okan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, oğlu ise ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kavgada yaralanan 5'i Suriye uyruklu 6 yaralı da kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaıvi altına alındı.