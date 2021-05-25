2. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi çevrim içi başladı
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2. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi çevrim içi başladı

2. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi çevrim içi başladı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle 2. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi çevrim içi başladı.

Karabük Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle 2. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi çevrim içi başladı.

Kongrede, Ege Bölgesi mimari ve kültürel değerleri ana temasıyla ana konusunu turizm disiplini ve turizm destinasyonlarının en önemli çekicilikleri olan kültürel ve mimari eserler başlıkları altında bildiri sunumları gerçekleştirilecek.

Kongrenin açılış oturumunda Kongre Başkanı ve Karabük Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuray Türker, kongreye ikinci kez ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kongrenin temel amacı, turizm destinasyonlarının en temel çekiciliklerinden biri olan mimari eserler, turizm için ya da turizm sektörü tarafından inşa edilen mimari yapılar, turizm mimarlık ve kültürel miras arasındaki ilişki ile bu ilişkinin önemini ortaya koymaktır." dedi.

Üç gün sürecek kongre, Ege Bölgesi mimari ve kültürel değerleri ana teması bağlamında 87 bildiri sunumuyla çevrim içi olarak devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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