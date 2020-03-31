2 trilyonluk paket sonrası ABD'den yeni bir hamle daha gelebilir ABD Kongresi, koronavirüs salgınına yanıt olarak 2,2 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketini onaylamasının üzerinden daha 3 gün geçmişken, verilecek bir sonraki yanıtı değerlendirmeye başladı.

ABD Kongresi, koronavirüs salgınına yanıt olarak 2,2 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketini onaylamasının üzerinden daha 3 gün geçmişken, verilecek bir sonraki yanıtı değerlendirmeye başladı. Kaynak: Dunya.com