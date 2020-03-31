2 trilyonluk paket sonrası ABD'den yeni bir hamle daha gelebilir
ABD Kongresi, koronavirüs salgınına yanıt olarak 2,2 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketini onaylamasının üzerinden daha 3 gün geçmişken, verilecek bir sonraki yanıtı değerlendirmeye başladı.
31.03.2020 08:17 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:17
ABD Kongresi, koronavirüs salgınına yanıt olarak 2,2 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketini onaylamasının üzerinden daha 3 gün geçmişken, verilecek bir sonraki yanıtı değerlendirmeye başladı.
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Kaynak: Dunya.com