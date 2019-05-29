2 trilyon euroluk borç piyasaları yine gerdi

Artan borcu ve bütçe açığı AB kurallarını ihlal ettiği için İtalya'ya 3 milyar euro ceza verilebileceği şeklindeki açıklamalar borsalardaki iyimserliği bir anda dağıttı.

2 trilyon euroluk borç piyasaları yine gerdi

Artan borcu ve bütçe açığı AB kurallarını ihlal ettiği için İtalya'ya 3 milyar euro ceza verilebileceği şeklindeki açıklamalar borsalardaki iyimserliği bir anda dağıttı. İtalya'nın Euro sistemi içinde kalmasına ilişkin tartışmaların alevlenmesinden korkuluyor... Evrim Küçük'ün haberi...

Kaynak: Dunya.com

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