2 trilyon euroluk borç piyasaları yine gerdi

Artan borcu ve bütçe açığı AB kurallarını ihlal ettiği için İtalya'ya 3 milyar euro ceza verilebileceği şeklindeki açıklamalar borsalardaki iyimserliği bir anda dağıttı. İtalya'nın Euro sistemi içinde kalmasına ilişkin tartışmaların alevlenmesinden korkuluyor... Evrim Küçük'ün haberi...