2 TRAKTÖR RÖMORKU ÇÖP TOPLADILAR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 TRAKTÖR RÖMORKU ÇÖP TOPLADILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, '15 Eylül Dünya Temizlik Günü' kapsamında çevre temizliği yapıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, '15 Eylül Dünya Temizlik Günü' kapsamında çevre temizliği yapıldı. Marmarisliler ve öğrencilerin katılımıyla yapılan çalışmada, yağmurlu havaya rağmen 2 saat içinde, ormanlık alan ve yol kenarlarından 2 traktör römorku dolusu katı atık toplandı.

Marmaris'te '15 Eylül Dünya Temizlik Günü' nedeniyle 40 öğrenci, 4 öğretmenin de aralarında bulunduğu 60 kişi 'Marmaris Doğa Gönüllüleri'

adı altında bir araya geldi. Marmaris'e 10 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz mevkiinde toplanan doğa gönüllüleri, 'Çevreyi eviniz gibi koruyun, temiz tutun' sloganıyla karayolları kenarı ile ormanda temizlik çalışması yaptı. katılımcılara eldiven ve 3'er adet büyük boy çöp poşeti dağıtıldı.

zaman zaman etkili olan sağanak yağmura rağmen 2 saat süren temizlik çalışmasında, çoğunluğu plastik şişe, bardak ve cam şişelerden oluşan 2 traktör römorku dolusu çöp toplandı. Toplanan çöpler imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne gönderildi.

Marmaris Doğa Gönüllüleri Temsilcisi Sinan Ünsal, Düzenli olarak çevre temizliği yapıyoruz. Orman yangınından sonra 4'üncü kez çevre temizliği yaptık. Bugün 15 Eylül Dünya Temizlik Günü. 7'den 70'e gönüllü katılımcılarla çevre temizliği yaptık. Muğla'nın tüm ilçelerinde böyle gönüllüler bir araya gelmeli ve doğamızı korumak için çevre temizliği yapmalı. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum dedi.

Doğa gönüllüsü emekli öğretmen Gülsezen Çiçek, toplanan atıklar arasında, en çok plastik bardak ve pet şişeler var. Nasıl evimizi temiz tutuyorsak çevremizi de temiz tutmalıyız dedi.

2 TRAKTÖR RÖMORKU ÇÖP TOPLADILAR

2 TRAKTÖR RÖMORKU ÇÖP TOPLADILAR

2 TRAKTÖR RÖMORKU ÇÖP TOPLADILAR

2 TRAKTÖR RÖMORKU ÇÖP TOPLADILAR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

 Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan "İyiyim" mesajı attı

 Bodrum'da köpek balığı telaşı! Bota atlayıp yanına giden vatandaşlar, ellerinden yaralandı

Bodrum'da köpek balığı telaşı! Bota atlayıp yanına giden vatandaşlar, ellerinden yaralandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ersin Tatar Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Göksel Beren Saat Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2 TRAKTÖR RÖMORKU ÇÖP TOPLADILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 19:34:02. #1.17#