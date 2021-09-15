2 TRAKTÖR RÖMORKU ÇÖP TOPLADILAR

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, '15 Eylül Dünya Temizlik Günü' kapsamında çevre temizliği yapıldı. Marmarisliler ve öğrencilerin katılımıyla yapılan çalışmada, yağmurlu havaya rağmen 2 saat içinde, ormanlık alan ve yol kenarlarından 2 traktör römorku dolusu katı atık toplandı.

Marmaris'te '15 Eylül Dünya Temizlik Günü' nedeniyle 40 öğrenci, 4 öğretmenin de aralarında bulunduğu 60 kişi 'Marmaris Doğa Gönüllüleri'

adı altında bir araya geldi. Marmaris'e 10 kilometre mesafedeki Yalancı Boğaz mevkiinde toplanan doğa gönüllüleri, 'Çevreyi eviniz gibi koruyun, temiz tutun' sloganıyla karayolları kenarı ile ormanda temizlik çalışması yaptı. katılımcılara eldiven ve 3'er adet büyük boy çöp poşeti dağıtıldı.

zaman zaman etkili olan sağanak yağmura rağmen 2 saat süren temizlik çalışmasında, çoğunluğu plastik şişe, bardak ve cam şişelerden oluşan 2 traktör römorku dolusu çöp toplandı. Toplanan çöpler imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne gönderildi.

Marmaris Doğa Gönüllüleri Temsilcisi Sinan Ünsal, Düzenli olarak çevre temizliği yapıyoruz. Orman yangınından sonra 4'üncü kez çevre temizliği yaptık. Bugün 15 Eylül Dünya Temizlik Günü. 7'den 70'e gönüllü katılımcılarla çevre temizliği yaptık. Muğla'nın tüm ilçelerinde böyle gönüllüler bir araya gelmeli ve doğamızı korumak için çevre temizliği yapmalı. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum dedi.

Doğa gönüllüsü emekli öğretmen Gülsezen Çiçek, toplanan atıklar arasında, en çok plastik bardak ve pet şişeler var. Nasıl evimizi temiz tutuyorsak çevremizi de temiz tutmalıyız dedi.